Razkrivamo končno besedilo predloga konstruktivne nezaupnice

Kaj sploh piše v besedilu dvanajststranskega predloga konstruktivne nezaupnice? Ključni očitki za zamenjavo so tako kot v osnutku še vedno razvrščeni v tri točke, in sicer da predsednik slovenske vladene uživa več zaupanja državljank in državljanov:1. ker od prevzema oblasti marca 2020 sistematično krši temeljna načela ustavne ureditve, kot so delitev oblasti, spoštovanje neodvisnih ustanov in svoboda medijev;2. ker je z nepremišljenimi potezami ogrozil ugled Slovenije v Evropski uniji in zunanjepolitični položaj v mednarodni skupnosti;3. ker se vlada pod njegovim vodstvom ni znala učinkovito spoprijeti z epidemijo covida-19 in je Slovenijo privedla v vrh tragične svetovne lestvice umrlih na milijon prebivalcev.Vsak od teh očitkov je pojasnjen, nato pa so na nekaj več kot eni strani zapisani razlogi, zakaj naj bi bil Erjavec primeren kandidat za novega predsednika vlade. Besedilo objavljamo v celoti: