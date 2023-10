Za večje promocijske zneske bo nujno soglasje vlade

V nadaljevanju preberite:

»Vse možnosti so odprte in do podpisa pogodbe je še daleč, zelo daleč,« to je na komisiji za nadzor javnih financ (KNJF) glede javnega naročila dokumentarno-realistično serijo za promocijo vojaškega poklica večkrat ponovil minister za obrambo Marjan Šarec. Na vprašanja novinarjev ni odgovarjal, češ da je že vse pojasnil parlamentarcem, ki pa so po njegovem mnenju skočili prehitro. O samem razpisu bo mogoče govoriti šele po pravnomočnosti zadeve. Še vedno je tako nerešenih več vprašanj. Bo po spremembi pravil o promocijah ministrstev drugače?