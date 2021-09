Razlika plača – pokojnina večja kot v EU

V nadaljevanju preberite:

Posameznikom se ob upokojitvi zmanjšajo prihodki – slovenskim upokojencem bolj kot v povprečju v EU, tako po razmerju med razpoložljivim dohodkom starejših in mlajših od 65 let kot po agregatni nadomestitveni stopnji. To razmerje med povprečno starostno pokojnino in povprečno plačo pa se počasi, a vztrajno znižuje.