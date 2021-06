Razmere v Sloveniji pod zeleno lupo

V Ljubljani bo prihodnji teden na obisku delegacija iz evropskih Zelenih, ki se bo posvetila razmeram v Sloveniji pred prevzemom predsedovanja svetu EU. V delegaciji bosta evropska poslanca Zelenih iz Nemčijeinteriz nemškega bundestaga.»Želimo videti, kakšen je položaj glede svobode tiska, napredka v bitki proti korupciji, neodvisnosti pravosodja in evropskih tožilcev,« so nam pojasnili v pisarni Freunda. Tema pogovorov na obisku, ki bo potekal od torka do četrtka, bodo še slovenski načrti med predsedovanjem, vključno s konferenco o prihodnosti Evrope.Povod za obisk Zelenih so številne kritike ravnanja. Lagodinsky je v evropskem parlamentu tudi član posebne skupine za spremljanje demokracije, vladavine prava in državljanske svoboščine, ki jo vodi nizozemska liberalka. Freund se veliko ukvarja z Madžarsko; je tudi glavni parlamentarni pogajalec Zelenih glede vladavine prava.Med sogovorniki delegacije bodo državni sekretar na zunanjem ministrstvu, odgovorna urednica STA, predsednik računskega sodišča, eden od slovenskih »žvižgačev«, predstavniki nevladnih organizacij. Prve ugotovitve bodo predvidoma predstavili že med obiskom v Ljubljani.Tudi evropska liberalna politična družina ALDE bo po naših informacijah jeseni opravila misijo ugotavljanja dejstev v Sloveniji. To je bilo sicer napovedano že lani, a je takšno preverjanje razmer na terenu, tudi z vidika vloge posameznih strank iz družine, zaradi pandemije odpadlo.