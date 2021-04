Razmerja v DZ ostajajo porušena

Kolegij predsednika državnega zbora je tudi v drugo z vzdržanim Desusom in SNS ter manjkajočim manjšinskim poslancem zavrnil sklep, naj se štirim poslancem poslanske skupine nepovezanih dodeli mesta v parlamentarnih delovnih telesih. Te bi odvzeli SMC, ki jih ima po prepolovitvi njihove poslanske skupine 12 preveč. »Pa lepo vas prosim, tega ni niti v Belorusiji,« je nepripravljenost koalicije, da uredi ta nesorazmerja, komentiral Igor Zorčič, predsednik državnega zbora, ki bo na podlagi zahteve opozicije zdaj pripravil nov razrez parlamentarnih delovnih teles.



»Državni zbor postaja s porušenimi razmerji podaljšek vlade, le glasovalni stroj in nepotrebna ovira za to, da vlada izpelje, kar je načrt predsednika vlade,« je glasovanje komentiral vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec in pojasnil, da bodo, če se bo takšno stanje nadaljevalo, uporabili vsa sredstva, ki jih imajo na voljo, pa tudi če je to referendum ali pritožba na ustavno sodišče. »Priča smo zatonu demokracije in temu, da nekdo želi, da tudi državni zbor pade,« pa je dejal vodja poslancev LMŠ Brane Golubović.



Za popolno obstrukcijo dela v parlamentu, o kateri so debatirali že prejšnji teden, se v opoziciji za zdaj niso odločili, saj je prevladalo mnenje, da bi s tem storili uslugo vladi Janeza Janše, ki je v državni zbor že ali pa še bo poslala več pomembnih zakonodajnih sprememb, od združitve regulatorjev do davčnih sprememb.

Predlog s podpisi 46 poslancev

Nov predlog razreza delovnih teles, ki bo upošteval spremenjena razmerja, bo predvidoma pripravljen že do konca tedna, saj je po neuradnih informacijah prihodnji teden pričakovati nov predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča. Priprava predloga bi tako pripadla novemu predsedniku državnega zbora, ki bi lahko poskušal koaliciji ohraniti večino v ključnih parlamentarnih odborih.



Tokrat si koalicija prizadeva, da bi predlog za razrešitev predsednika državnega zbora vložili s podpisi 46 poslancev, kolikor jih je potrebnih za njegovo zamenjavo. Tako naj bi bil vnaprej bolj jasen izid tajnega glasovanja, saj ima koalicija formalno le 38 poslanskih glasov, pri doseganju večine pa računa na glasove Desusa, SNS in manjšinskih poslancev.



Opozicijski poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB so nazadnje glasovanje, na katerem je za razrešitev Igorja Zorčiča zmanjkal en glas, obstruirali, zato so se v koaliciji pojavili očitki, da so se glasovanju odpovedali zaradi nezaupanja v lastne poslance. Sami pa so odgovarjali, da so se za to odločili, da se jasno vzpostavi ločnica med opozicijo in koalicijo ter njihovimi podporniki, ki jim s svojo navzočnostjo ne bodo omogočali možnosti izgovorov o tajnosti glasovanja.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: