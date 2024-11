Še vedno brezmejno – kljub nadzoru na meji

V nadaljevanju preberite:

Čeprav se rok podaljšanega mejnega nadzora, ki ga je Italija uvedla oktobra lani, izteče 21. decembra, bo ukrep predvidoma veljal še naprej (enako posledično velja za slovensko-hrvaško mejo). To je bilo razumeti že na srečanju notranjih ministrov Italije, Slovenije in Hrvaške, sredi oktobra pri Zagrebu, saj so ravno v tem videli najpomembnejši odvračilni dejavnik za prihod prebežnikov na tako imenovani balkanski poti. Pred dnevi sta na Brdu pri Kranju enako povedala zunanja ministra Slovenije in Italije, Tanja Fajon in Antonio Tajani.

»Ko smo pripravljali kandidaturo za EPK 2025 in se odločili za geslo Go! Borderless – Gremo! Brezmejno, si niti v sanjah nismo predstavljali, da bodo evropske države zamrznile schengenski režim, ki je odpravil nadzor na notranjih mejah,« pove Neda Rusjan Bric, režiserka otvoritvene slovesnosti EPK 2025 in pobudnica ideje za kandidaturo Nove Gorice in Gorice.

Kako bo to vplivalo na otvoritveno slovesnost, pa tudi na samo izvedbo projekta v prihodnjem letu?