GO! 2025: Brezmejno leto kulture obeh Goric

Pod geslom Gremo! Brezmejno bo obmejni mesti povezalo kar 400 dogodkov, ki bodo poskrbeli za pestro kulturno dogajanje vse leto. Organizatorji bodo ustvarili kulturno leto, ki bo preseglo ne le geografske meje, temveč tudi meje različnih interesov, generacij in okusov. Pravo kulturno doživetje bo z umetnostjo povezalo tudi ljubitelje športa, glasbe, kulinarike in naravnih znamenitosti, ki bodo tudi prizorišča za predstave.

Veliko odprtje na kulturni praznik

Nova Gorica in Gorica bosta naziv evropske prestolnice kulture uradno prevzeli 8. februarja, na slovenski kulturni praznik. Otvoritvena slovesnost bo na petih trgih in bo spektakularen začetek celoletnega dogajanja, ki bo imelo štiri vrhunce, po enega v vsakem letnem času. Ta prvi dogodek bo tako uvod v pestro dogajanje, ki bo obogatilo obe mesti ter prineslo novo energijo širši regiji.

Med 1. in 9. majem bo sledil Pohod za Evropo, ki bo povezoval ljudi preko meja z različnimi športnimi in umetniškimi dejavnostmi. Jeseni bodo navdušenci nad kulinariko uživali na festivalu Okusi brez meja, ki bo prvič potekal na obeh straneh meje, ter ob dogodku Borderless Beer, na katerem se bodo predstavile lokalne pivovarne. Sklepni dogodek decembra bo zaznamoval praznični duh s smaragdno osvetlitvijo in svetlobnimi instalacijami, simbolizirajočimi prihodnost sodelovanja.

»Dogodki, namenjeni širši javnosti, pa tudi umetniško zahtevnejši dogodki bodo poudarili pomen sodelovanja med narodi in različnimi kulturami za skupen cilj. Prav kultura lahko na edinstven način omogoči izkušnjo mirnega sobivanja in povezovanja,« je povedala Mija Lorbek, direktorica zavoda GO! 2025.

Mija Lorbek, direktorica zavoda GO! 2025. (Foto Jernej Humar)

Kulturna doživetja na znamenitih lokacijah

Obiskovalci bodo lahko uživali v posebnih doživetjih na manj znanih lokacijah v okolici Nove Gorice. Poleti bo klavirski virtuoz Alexander Gadjiev nastopil na Solkanskem mostu nad reko Sočo, ki simbolično povezuje slovensko in italijansko stran. Dresdenski simfonični orkester pa bo ustvaril unikatno glasbeno instalacijo v parku Rafut, kjer bodo drevesa postala del zvočne krajine z nevidnimi zvočniki, ki bodo skupaj igrali simfonična dela. Vsaka lokacija, od parkov in železniških postaj do zgodovinskih stavb, bo obiskovalcem ponudila edinstveno povezavo med kulturno dediščino in sodobno umetnostjo.

Manjši, butični dogodki EPK so že v teku. FOTO: GO! 2025

R.o.R. festival je bil eden od dogodkov, ki so uvertura v GO! 2025 FOTO: GO! 2025

Športni vrhunec: na Trgu Evrope cilj etape znamenitega Gira

Projekt GO! 2025 je tudi izjemna priložnost za trajno zapuščino obeh Goric. Prenova Trga Evrope, ki jo podpirajo evropska in občinska sredstva, bo obogatila vsakdan prebivalcev in omogočila večje mednarodne dogodke tudi po letu 2025.

»Prepričani smo, da bo brezmejno leto preseglo ne le okvir kulture, kot si jo predstavlja splošna javnost, ampak tudi geografske meje in je zato dobra praksa za povezovanje in sodelovanje med dvema državama,« dodaja Mija Lorbek.

Poleg tega je župan Nove Gorice Samo Turel poudaril pomen infrastrukture, ki bo ostala po zaključku projekta: »Veselim se tudi vsega, kar bo ostalo po projektu Evropska prestolnica kulture. Prenove se izvajajo s pomočjo evropskih, državnih in občinskih sredstev, delno pa jih financira tudi italijanska stran. Vse te pridobitve bodo obogatile življenje prebivalcev širšega območja.« Župan je z navdušenjem izpostavil tudi novico, da bo Trg Evrope 24. maja 2025 cilj 14. etape znamenite kolesarske dirke po Italiji, Gira d'Italia.

Projekt GO! 2025 je priložnost za preobrazbo kulturnega leta v brezmejno prihodnost, v kateri bosta kultura in sodelovanje ustvarila trajne vezi med narodi – prav v srcu mest, ki poosebljata skupno dediščino in prijateljstvo.

