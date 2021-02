Razpis za vpis v visokošolske programe na vlado

Razpis za vpis v visokošolske programe bo predvidoma jutri obravnavala vlada, včeraj sta ga obravnavala oba vladna odbora. Čeprav je kazalo, da soglasje vlade v študijskem letu 2021/2022 morda ne bi bilo potrebno, saj so rešitev z dopolnilom odbora vnesli v osmi protikoronski zakon, pa je koalicija na seji DZ predlagala črtanje amandmaja.



Razpis bi moral biti objavljen že v ponedeljek, a je premier Janez Janša dejal, da gre za strateški dokument in da ga morajo obravnavati tudi vladni odbori. Na ponedeljkovem odboru državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide so sprejeli amandma k osmemu svežnju ukrepov, pod katerega so se podpisale Levica, LMŠ, SD in SAB, po katerem soglasje vlade ne bi bilo potrebno. Včeraj pa so SDS, SMC in NSi predlagale, da se predlagani opozicijski amandma črta. Kot so zapisali v obrazložitvi, »razpisna in vpisna politika omogočata vladi upoštevanje ciljev iz strateških in drugih dokumentov, prav tako je vlada, ki zagotavlja sistem financiranja visokega šolstva, dolžna analizirati sedanje stanje in pripraviti načrt za doseganje ciljev«.



Lani je sicer taista vlada zaradi epidemije odpravila soglasje k omejitvam vpisa na fakultete. Kot so zapisali v opoziciji k predlaganemu amandmaju, so sedanje razmere še slabše kot lani spomladi. Na to so opozorili tudi v peticiji akademske skupnosti, ki so jo podpisale vse tri javne univerze, številni inštituti, sindikati in več kot 12.100 posameznikov. V akademski skupnosti so zapisali, da je razprava o razmerju med študijem in razmerah na trgu dela koristna, »vendar državno načrtovanje v duhu usmerjenega izobraževanja in podobnih preteklih praks, pri čemer bi postavili enačaj med smerjo študija in zaposlitveno kariero, niti v času pred epidemijo ne bi bil ustrezen odgovor na spreminjajoče se razmere na trgu dela«.

