Razpletanje adrijanskega dramskega vozla

Čeprav Hrvaška sodbe arbitraže (še) ne priznava, je ta za Slovenijo notranjepravno veljavna, zato jo implementira. To pa tudi pomeni, da se sama strinja, da ne more širiti jurisdikcije na morju, ki bi posegala čez meje njenega teritorialnega morja. Zato bi torej težko rekli, da nameravana razglasitev izključne ekonomske cone Hrvaške, v današnji mednarodni situaciji, ki je bistveno drugačna kot leta 2003, saj Slovenija arbitražno sodbo že notranjepravno implementira, posega v arbitražno razsodbo o meji med Slovenijo in Hrvaško. Ker za Slovenijo sodba velja, Slovenija ne more biti del širitve jurisdikcije v Jadranu.