Razstava v Bruslju bo, a pod pogoji Vaska Simonitija

»Razstava sodobne slovenske likovne umetnosti v evropskem parlamentu v Bruslju je potrjena in ne bo odpovedana. Razstava z naslovom Živimo v vznemirljivih časih bo postavljena pod pogoji, kot jih je določil in zahteval minister za kulturo dr.,« so sporočili z ministrstva za kulturo.Kot kaže, bosta razstavi dve – ena z deli iz stalne zbirke evropskega parlamenta, ki naj bi zmotila kulturnega ministra Vaska Simonitija, in druga z deli, ki so bila izbrana posebej za ta namen. »V Sloveniji izbrana dela in dela iz stalne zbirke Evropskega parlamenta bodo razstavljeni v dveh sklopih. Na razstavi in v spremljajočem katalogu bo poudarek na delih umetnic in umetnikov, ki so bili za to priložnost izbrani v Sloveniji,« pravijo na kulturnem ministrstvu.»Obžalujem, da je prišlo do zapleta,« je glede odpovedi slovenske razstave v evropskem parlamentu pred kratkim zatrdil Simoniti. Njegovo glavno sporočilo je bilo, da v Sloveniji lahko sami odločimo, katera dela bodo predstavljena na razstavi. Takrat je še zatrdil, da bo pri odločitvi o odpovedi vztrajal.Projekt so zaupali poznavalcu slovenske likovne umetnosti, kustosu Koroške galerije likovnih umetnosti. Direktorica Koroške galerije likovnih umetnostije sicer ob odpovedi razstave zapisala, so bili seznanjeni s pogoji in prakso razstavljanja umetniških del iz zbirke evropskega parlamenta ob priložnostni razstavi. Seznanjeni so bili tudi z avtorji in deli, ki se nahajajo v omenjeni zbirki. »S tem, da se ta dela razstavijo vzporedno z izborom 13 del kustosa Marka Košana, nikoli nismo imeli težav,« je poudarila.