Referendum izmeril tudi legitimnost Janševe vlade

Visoka volilna udeležba pravzaprav ne bi smela biti presenečenje. Ljudje si namreč želijo bolj vplivati na odločitve vlade. To je pokazala zadnja raziskava Slovensko javno mnenje, v kateri so sodelujoče spraševali tudi, kaj bi morala biti najvišja prioriteta za Slovenijo oziroma najbolj pomembna stvar, ki bi jo bilo treba narediti. Več kot 47 odstotkov vprašanih je menilo, da bi v Sloveniji morali predvsem omogočiti ljudem, da bolj vplivajo na vladne odločitve. Vse druge stvari so precej manj pomembne. Drugouvrščena prioriteta – ohranjanje reda v državi – je tako dobila pol manj glasov (23,7 odstotka), preostale pa bistveno manj.