Referendumi potisnili SDS še globlje v depresijo

Najprej na aprilskih državnozborskih volitvah, nato na predsedniških volitvah, kjer ni uspelo njihovemu kandidatu Anžetu Logarju, sledilo je stagniranje na lokalnih volitvah kljub razglašeni zmagi. Stranka SDS je izgubila tudi podporo v državnem svetu, minuli konec tedna pa so sledili še trije boleči referendumski porazi.

Ko razprava nanese na vzroke za poraz SDS na nedeljskem referendumskem trojčku, si nekdanji predsednik državnega zbora in politični analitik Pavel Gantar postavi vprašanje, zakaj so v SDS sprožili tako nesmiseln referendum, kot je izpodbijanje novele zakona o vladi. Po njegovem mnenju so s tem manevrom poskušali eliminirati povolilno depresijo. Ta zajame vsako stranko, ki izgubi volitve.