Rekorder ima v (so)lasti kar 370 stanovanj

V nadaljevanju preberite:

Po koalicijskem vrhu je predsednik vlade Robert Golob napovedal, da bodo izhodišča za nepremičninski davek pripravili do konca leta. Prvak SD Matjaž Han je dodal, da prvo stanovanje ne bo obdavčeno, druga, tretja in vse nadaljnje nepremičnine pa bodo obdavčene progresivno. Koordinatorica Levice Asta Vrečko je napovedala vztrajanje pri uvedbi davka na premoženje in obdavčitvi nepremičnin, kupljenih predvsem za špekulativno rabo.

Za kolikšen delež lastnikov nepremičnin bi lahko veljala napovedana progresivna obdavčitev? Po podatkih geodetske uprave ima večina lastnikov nepremičnin v Sloveniji v (so)lasti le eno nepremičnino. Takšnih je 670.507 lastnikov. Dve stanovanjski enoti ima v (so)lasti 186.366 lastnikov, tri ali več pa 73.915 oziroma osem odstotkov lastnikov nepremičnin. Nekateri posamezniki so zelo bogati, saj ima rekorder, fizična oseba, v (so)lasti kar 370 stanovanjskih nepremičnin, pri čemer je najverjetneje, da gre za nekoga, ki je nepremičnine dobil (tudi) z denacionalizacijo.

Je ob teh podatkih mogoče pričakovati, da bi z dodatno progresivno obdavčitvijo nepremičnin, ki ne bi zajela doma davčnih zavezancev oziroma stalnega bivališča, lahko na drugi strani razbremenili plače?