Rekordno hitro in po nižjih cenah

V prenovljeno pritličje bodo prihodnji teden vselili bolnike. Foto Milena Zupanič

Zgradbo rešili pred rušenjem

Po 18 letih UKC prenovil pritličje nekdanje zgradbe Zavoda za varstvo pri delu. Foto Milena Zupanič



Zelo kratki gradbeni roki

Simon Arbajter, koordinator zdravstvene nege za vzpostavitev covid oddelkov nam je razkazal več kot 5000 novih kvadratnih metrov prostorov, ki jih je pridobil UKC v zadnjih dveh mesecih in pol za covid bolnike. Foto Milena Zupanič



Očitki, a nižje cene

UKC pridobiva nujno potrebne prostore za bolnike s covidom-19. Potem ko so novembra dokončali tri nadstropja diagnostično-terapevtskega centra nad urgenco in jih opremili za 150 covid bolnikov, bodo prihodnji teden namestili prve bolnike v obnovljeno pritličje nekdanjega zavoda za varstvo pri delu, kjer bosta po novem siva in rdeča cona za te bolnike. Naložbi sta bili končani v rekordno kratkem času, a sta dvignili veliko prahu v nedavni televizijski oddaji Tarča. Skupaj sta vredni 4,4 milijona evrov.Zavod za varstvo pri delu je sameval že vse od leta 2002, ko so se tam zaposleni zaradi neprimernosti in dotrajanosti stavbe izselili na drugo lokacijo. Trinadstropno stavbo so v naslednjih letih statično sanirali, da se ne bi porušila, za kar je bilo porabljenih 600.000 evrov, potem pa je prazna čakala, saj ni bilo nikoli denarja za njeno obnovo. Šele kriza je UKC prisilila, da se je julija letos začel pripravljati na prenovo pritličja, kjer se je odločil zagotoviti dodatne postelje za sivo in rdečo cono.V nasprotju s klasičnimi gradnjami v zdravstvu, ki trajajo desetletje ali več, je UKC v času epidemije zelo pohitel pri obeh projektih. Pritličje nekdanjega zavoda za varstvo pri delu mu je uspelo prenoviti po pičlih dveh mescih in pol, kolikor je preteklo od prvega razpisa 25. septembra. Naložba je vredna 1,2 milijona evrov, skupaj z opremo 1,5 milijona evrov, je povedal generalni direktor Janez Poklukar. Na 683 kvadratnih metrih je zdaj v podaljšku kirurške urgence za sprejem bolnikov pripravljenih enajst opazovalnih prostorov, ki omogočajo obravnavo do 20 bolnikov s covidom-19 ali sumom nanj.Rekordno malo časa pa je bilo potrebnega za obrtniška dela in namestitev opreme za 150 postelj, razporejenih v treh nadstropjih nad novo urgenco v diagnostično-terapevtskem servisu, ki je več kot desetletje čakal nedokončan. Dela so bila končana še hitreje kot v zavodu za varstvo pri delu – v 22 dneh po odločitvi za naložbo je bilo za bolnike pripravljenih 4700 kvadratnih metrov novih površin. Gre za 2,9 milijona evrov vredno naložbo. Kako so sploh mogoči tako kratki roki?Novinarji televizije Slovenija so v oddaji Tarča natančno analizirali oba postopka in generalnemu direktorju UKC Janezu Poklukarju očitali, da je postopke vodil neobičajno, netransparentno in s premalo skrbnosti pri porabi javnega denarja, kršil pa naj bi tudi zakon o javnem naročanju. Sklenjene posle zdaj preegledujejo računsko sodišče, protikorupcijska komisija in državna revizijska komisija.je za Delo dejal, da očitki ne držijo: tako nizkih cen za gradbena in obrtniška dela v zadnjih letih v zdravstvu ni dosegel nihče.»V poslovodstvu zdravstva sem od leta 2014. Po mojem vedenju cene v tem času znašajo od 3000 do 6900 evrov za kvadratni meter. Mi pa smo za prenovo in opremo stavbe nekdanjega zavoda za varstvo pri delu porabili 1940 evrov za kvadratni meter. Vsakomur si upam pogledati v oči,« je dejal generalni direktor UKC o teh in drugih nabavah v času epidemije v daljšem intervjuju za Delo, ki ga objavljamo v jutrišnjem časopisu.