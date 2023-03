Resolucija SDS o Rusiji zavajajoča

V nadaljevanju preberite:

Odbor državnega zbora za zunanjo politiko je zavrnil predlog resolucije o uvrstitvi Rusije med države, ki podpirajo terorizem. Resolucijo je predlagala stranka SDS, pri tem pa se je sklicevala na to, da je takšno resolucijo sprejela parlamentarna skupščina Sveta Evrope, novembra lani pa je podobno resolucijo sprejel tudi evropski parlament.

Predlog resolucije SDS, ki ga je stranka predstavila ob prvi obletnici ruske agresije na Ukrajino, je proučila zakonodajno-pravna služba (ZPS) državnega zbora ter ugotovila številne pomanjkljivosti in celo zavajanja, ki si jih je privoščila SDS.

ZPS je poučila SDS, da sta resolucija in deklaracija akta z različno vsebino, zato ju je treba medsebojno razlikovati in za urejanje vprašanj glede na njihovo vsebino uporabiti pravilen akt. Resolucija je akt državnega zbora, s katerim ocenjuje stanje, določa politiko in sprejema nacionalne programe na posameznih področjih. V nasprotju z resolucijo je deklaracija opredeljena kot akt, s katerim državni zbor izraža splošna stališča do vprašanj notranje in zunanje politike ter do posameznih vprašanj, ki so pomembna za vso državo.