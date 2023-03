Umetnost na delu

V nadaljevanju preberite:

Skupina Laibach ne bo odpotovala v Kijev. Napoved njihovega koncerta je trajala samo štiri dni. Potem ga je – zaradi pritiska javnosti – odpovedal ukrajinski promotor. Kot eden od razlogov za odpoved koncerta je bila izpostavljena njihova izrečena naklonjenost do nekaterih ruskih umetnikov.

Organizator koncerta je povedal, da so morali odpovedati koncert pod pritiskom ukrajinske javnosti. Kaj pa je javnost?

Pravica državljanov do javne uporabe uma temelji na naravni človekovi pravici do komuniciranja in racionalni diskusiji kot temelju političnega delovanja. Mar to ni v popolnem nasprotju z danes prevladujočo paradigmo publicitete kot medijske vidnosti kot orodja za doseganje partikularnih interesov?