Revizorji razsuli državni računalniški oblak

V nadaljevanju preberite:

Nespoštovanje zakona o javnem naročanju, neustrezno dokumentiranje, neupravičeni nakupi tehnično neustrezne opreme, preplačano vzdrževanje licenc, neustrezno poročanje, pomanjkljiv nadzor nad uspešnostjo projekta in celo kraja računalnikov, ki je popisna komisija pri popisu sredstev ministrstva za javno upravo niti zaznala ni. Vse našteto je le del dolge vrste očitkov Računskega sodišča RS na račun učinkovitosti in uspešnosti vzpostavitve in delovanja državnega računalniškega oblaka.