Ribiči se obračajo na Evropsko sodišče za človekove pravice

»Na koga naj se obrnemo, če nam hrvaške oblasti zaplenijo plovilo, avto ali kakšno drugo premoženje?« se sprašuje koprski ribič Matjaž Radin. Ribiči od države pričakujejo, da jim da jasnejše zaveze, kako jim bo pomagala zaščititi njihovo imetje, sicer bodo prav oni tisti, ki bodo na svoji koži nosili posledice meddržavnega spora. Številne hrvaške kazni, ki so jih prejeli, so namreč postale že pravnomočne in izvršljive.

»Kaj bi se zgodilo, če bi me iz kakršnega koli razloga obravnavali hrvaški organi pregona in bi ugotovili, da imam neporavnanih za več sto tisoč obveznosti do hrvaške države?« nadalje želijo izvedeti ribiči. Koliko jih je, ki so prejeli večino kazni in katera hrvaška odvetniška pisarna jih po novem zastopa?