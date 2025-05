Čez pet let bo Slovenija za obrambo namenila kar tri milijarde evrov letno

V nadaljevanju preberite:

»Varnost naroda, njegovo preživetje ni in ne more biti strošek,« je na dan Slovenske vojske (SV), ko sta v državnem svetu potekala javna predstavitev ter posvet o predlogu resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV do leta 2040, povedal obrambni minister Borut Sajovic.

Po veljavnih dokumentih je vlada letos načrtovala obrambno trošenje v višini 1,53 odstotka BDP. V nominalnem znesku bi to pomenilo 1,075 milijarde evrov. Ker pa se bodo letos obrambni izdatki zvišali na dva odstotka BDP, bo moral finančni minister Klemen Boštjančič, ki je v zadnjem času večkrat izrazil zadržanost do hitrega in čezmernega trošenja za obrambo, najti dodatnih 330 milijonov evrov, saj bo za obrambo letos namenjenih rekordnih 1,405 milijarde evrov. To je natančno 500 milijonov evrov več od tega, koliko je Slovenija za obrambo namenila lani, kažejo podatki ministrstva za obrambo.