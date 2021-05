Ročnik spet obsojen v primeru Klasja

Višje kazni

Poslovnežin nekdanja direktorica Klasjasta bila tudi v ponovljenem sojenju, v katerem jima je tožilstvo očitalo zlorabo položaja ali zaupanja v gospodarski dejavnosti, nepravnomočno obsojena na zaporni kazni. Ročniku je celjsko okrožno sodišče prisodilo dve leti, Veršičevi pa leto in deset mesecev zapora.Zgodba sega v leto 2007, ko je bil Ročnik večinski lastnik Klasja in član nadzornega sveta, Veršičeva pa nekdanja direktorica družbe. Specializirana državna tožilkajima je očitala, da sta takrat ustanovila družbo Millcom Skupina, ki je le nekaj mesecev po ustanovitvi pridobila 11,5 milijona evrov posojila. S tem posojilom je Millcom kupil celotno premično in nepremično premoženje družbe Klasje. Isti dan, ko je bila nakazana kupnina, je Klasje celotno kupnino nakazalo nazaj družbi Millcom kot avans najemnine za nepremičnine in premičnine, ki jih je prej prodalo Millcomu.Tožilka je trdila, da je šlo za škodljive posle za Klasje, tako Ročnik kot Veršičeva pa sta vztrajala, da sta s tem družbo v resnici reševala. Že v prvem sojenju sta opozorila, da je Klasje razen ene nepremičnine vse dobilo nazaj. Tožilka je večkrat povedala, da to ni bilo samoiniciativno, ampak posledica kazenske ovadbe nekdanje predsednice nadzornega sveta, ki je bila krovna priča v tem procesu. V ponovljenem sojenju je sodišče Ročniku in Veršičevi izreklo še nekoliko višje kazni kot v prvem, plačati morata še dobrih 347.000 evrov. Ali se bo obramba pritožila na sodbo, ni znano.