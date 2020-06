Rošade tudi pri komuniciranju policije

Darka Muženiča. Ker se ta s potezo Travnerja, ki ga je v začetku maja predčasno razrešil iz nekrivdnih razlogov, ne strinja, je na upravno sodišče vložil tožbo in podal predlog za začasno odredbo, s katero je predlagal zadržanje odločbe o razrešitvi. Upravno sodišče ga je zavrnilo pri izdaji začasne odredbe, o tožbi pa še ni odločalo. Anton Travner ima kot šef policije od petka polni mandat, že pred tem pa je kot vršilec dolžnosti naredil nekaj kadrovskih menjav, ki so razburile javnost. Najbolj je odmevala razrešitev direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada. Ker se ta s potezo Travnerja, ki ga je v začetku maja predčasno razrešil izrazlogov, ne strinja, je na upravno sodišče vložil tožbo in podal predlog za začasno odredbo, s katero je predlagal zadržanje odločbe o razrešitvi. Upravno sodišče ga je zavrnilo pri izdaji začasne odredbe, o tožbi pa še ni odločalo.

Ljubljana – Novoimenovani generalni direktorje po naših informacijah razrešil dolgoletno vodjo sektorja za odnose z javnostjo policije, ki je v imenu generalne policije komunicirala od leta 2013, pred tem pa še sedem let na notranjem ministrstvu. Na tem položaju je torej preživela pet generalnih direktorjev policije in pet različnih ministrov za notranje zadeve, dodatne tri še v svoji prejšnji funkciji.Odgovor na vprašanje, zakaj se je odločil za menjavo, še pričakujemo. Je bilo pa že po Travnerjevem prihodu čutiti spremembe pri komuniciranju policije, predvsem kar se tiče hitrosti njihovih odgovorov in (ne)naklonjenosti določenim medijem.Delo Vesne Drole je bilo prepoznano kot uspešno tudi v strokovni javnosti. Lani je bila tako celo prejemnica mednarodne nagrade PRO.PR.