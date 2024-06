Referendum o preferenčnem glasu: Težave se s potrditvijo šele začnejo

​Ker prednostnemu glasu med političnimi strankami nasprotuje le SDS, se pričakuje – rezultati so še v štetju –, da bo večina pritrdila temu vprašanju. To so nakazovale tudi javnomnenjske raziskave. A težave s tem rezultatom se pravzaprav šele začenjajo, saj bo za uzakonitev prednostnega glasu potrebno soglasje najmanj 60 poslancev.

Dvakrat – po tem, ko je zaradi prevelikih odstopanj v velikostih volilnih okrajev ustavno sodišče ugotovilo neustavnost – je uvedba preferenčnega glasu namreč že spodletela. Zmanjkalo je nekaj glasov – tudi zaradi manjkajočih poslancev SD in NSi. Obe stranki na načelni ravni sicer podpirata preferenčni glas. Jasno mu med parlamentarnimi strankami nasprotuje le SDS, v kateri zatrjujejo, da bi prednostni glas na ravni sedanjih osmih volilnih enot oškodoval podeželje. Po njihovem mnenju bodo imela prednost urbana središča.

Temu argumentu so v zadnjem obdobju pritegnili tudi posamezniki v SD in NSi, ki so ključni za doseganje zadostne večine, tako še posebno v zadnjem času vse ostreje vztrajajo pri povečanju števila volilnih enot. Kot odgovor na te bojazni so ustavni pravniki že predlagali povečanje z osmih na 11 volilnih enot, kjer bi volili po osem poslancev, ali pa na 22, pri čemer bi potem volili po štiri poslance.

Janez Pogorelec, član izvršilnega odbora NSi in ustavni pravnik, je alternativno predlagal oblikovanje 18 volilnih enot, v katerih bi se izvolilo po pet poslancev. A za uveljavitev takega sistema bi morali zaradi nove matematične razdelitve med enotami število poslancev v ustavi povečati za zgolj dva, kar pa bi se lahko izkazalo za še bolj zapleten proces. Ustava se spreminja s še bolj tresočo roko, prav tako ni psihološko nepomembno, da bi se skupno število poslancev povečalo.

Pogovori med koalicijskimi strankami in NSi v tem mandatu sicer potekajo že dolgo, a zdi se, da so stranke še precej vsaksebi. Jasen rezultat na posvetovalnem referendumu bi lahko dal pogovorom nov pospešek, a tega se bo treba sicer hitro lotiti, saj se leto dni pred naslednjim odhodom na volišča volilnega sistema praviloma ne spreminja.

Ključna bo torej predvsem politična volja.