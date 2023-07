RTV Slovenija se bo na odločitev pritožila na višje sodišče

Potem ko je bilo znano, da je bil Andrej Grah Whatmough po prvostopenjski sodbi delovnega in socialnega sodišča tudi drugič nezakonito imenovan, kar je sporočila odstavljena direktorica Televizije Slovenija TVS Natalija Gorščak, se je danes na odločitev sodišča odzvalo vodstvo RTV Slovenija. Kot so zapisali, se bo RTV Slovenija na prvostopenjsko odločitev delovnega in socialnega sodišča pritožila na višje sodišče.

Kot so pojasnili v obrazložitvi, objavljeni na spletni strani, so včeraj prejeli sodbo v zadevi, v kateri je Natalija Gorščak kot neizbrana kandidatka izpodbijala sklep 4-4 2. redne seje programskega sveta RTV Slovenija z dne 17. marca 2022, s katerim je bil Andrej Grah Whatmough imenovan za generalnega direktorja RTV Slovenija, in zahtevala, da se izbirni postopek ponovi z upoštevanjem njene prijave za generalno direktorico.

Vodstvo: Njena vloga je prispela po poteku roka za prijavo

»Sodišče je razsodilo, da bi programski svet RTV Slovenija moral upoštevati tudi prijavo Natalije Gorščak, čeprav je njena vloga v vložišče javnega zavoda prispela po poteku roka za prijavo, v razpisu pa je bilo jasno navedeno, do katere ure in dneva vloge veljajo za pravočasne. Še več. Skoraj povsem enak razpis z upoštevanjem prejemne teorije je objavil tudi svet RTV Slovenija za predsednika in člane uprave javnega zavoda, zato se postavlja vprašanje, ali so takšni razpisi, ki določajo prejemno teorijo v javnem zavodu, sploh zakoniti,« so zapisali. In to navedli kot razloge za pritožbo na višje sodišče. Sodba namreč še ni pravnomočna.

Kot so dodali, je sodišče zahtevek Gorščakove za ponovitev izbirnega postopka zavrglo. V tem delu je namreč poudarilo, da Grah Whatmough nima več mandata generalnega direktorja, da pa delo opravlja kot vršilec dolžnosti do imenovanja uprave. »V tem delu sodba vzpostavlja dodaten dvom o tem, da bi bilo mogoče Andreja Graha Whatmougha kot vršilca dolžnosti generalnega direktorja razrešiti pred imenovanjem uprave.

Sodišče ugotavlja, da je bila prijava Natalije Gorščak, oddana s priporočeno pošiljko 8. marca 2022, oddana znotraj roka. Glede na to je zavod, ki njene prijave ni upošteval, ravnal nezakonito, so sklenili. FOTO: Jure Eržen/Delo

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je že razsodilo tudi, da je bilo nezakonito prvo imenovanje Graha Whatmougha za generalnega direktorja RTVS 25. januarja 2021. Ugotovilo je, da ob imenovanju ni izpolnjeval pogoja triletnih izkušenj z vodenjem velikih sistemov. S svojo odločitvijo je ugodilo Kaduncu, ki se je pritožil na prvostopenjsko sodbo.

Po neuradnem poročanju STA je Andrej Grah Whatmough med sedmimi kandidati za dva člana štiričlanske uprave RTVS, ki so se prijavili in ustrezajo pogojem novega razpisa.

Kadunc: Svet zavoda bi moral imenovati novega v. d. generalnega direktorja

Odzval se je tudi nekdanji generalni direktor RTVS in zdajšnji direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Igor Kadunc. »Kakšna zmeda bi nastala, če bi bil sklep delovnega in socialnega sodišča že pravnomočen! Ker je sklep o imenovanju Graha Whatmougha odpravilo, je v bistvu njegov mandat prenehal za nazaj,« je opozoril na svojem facebook profilu. Torej ga ob uveljavitvi novele zakona o RTVS ni imel in tako v skladu z novelo pravzaprav ni mogel postati v. d. generalnega direktorja, je dodal.

Novela, ki je začela veljati 28. decembra lani, je namreč določila, da takratni generalni direktor postane v. d. generalnega direktorja do imenovanja uprave zavoda.

Zdajšnji svet zavoda bi moral potemtakem po Kadunčevem mnenju takoj imenovati novega v. d. generalnega direktorja.

Grah Whatmough se ne bo mogel več sklicevati, da mu je nezakonito prenehal mandat, je prepričan. Če bo obveljala zdajšnja razsodba, ga namreč ob uveljavitvi novele po njegovih besedah sploh ni imel več.