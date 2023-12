RTV Slovenija: Za olimpijske igre ali glasbeni šov ni denarja

V nadaljevanju preberite:

Vodstvo RTV Slovenija končuje pripravo programsko-produkcijskega in finančnega načrta za prihodnje leto, a osnutka, ki smo ju pridobili, kažeta, da se izdatnim rezom kljub napovedi o finančni injekciji ne bodo mogli izogniti. Črtali naj bi na primer manj gledan festival Slovenska popevka, MMS, Šanson in Poletno noč, poleg oddaje V petek zvečer bodo ukinili tudi Čez planke. Ostajajo oddaje Vem!, Joker in Kaj dogaja?. Prav tako naj bi bilo manj risank in tujih serij za otroke.

Novosti pa se obetajo tudi v informativnem programu.

Pod črto naj bi z vsemi rezi – ne le vsebinskimi – za olimpijske igre in evropsko prvenstvo v nogometu, ki ju športni program uvršča med prioritete, pridobili 780 tisočakov. Sami so stroške projekta ocenili na štiri milijone, zato oba projekta še nimata dokončne zelene luči.