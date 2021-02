Rumena faza še ni tako blizu, kot želimo

Policijska ura



V Sloveniji velja od 20. oktobra ali več kot 120 dni in velja za enega najbolj nepriljubljenih ukrepov za zajezitev koronaepidemije. Odprava omejitve gibanja v nočnih urah oziroma med 21. in 6. uro je predvidena v rumeni fazi, globe za kršitve pa znašajo med 400 in 4000 evrov.



Notranji minister Aleš Hojs zavrača očitke, da je Slovenija med redkimi državami s policijsko uro, saj da ta velja tudi v Avstriji, na Cipru, Češkem, v Franciji, Italiji, Latviji, na Madžarskem, Nizozemskem, v Romuniji in Španiji, pa tudi v določenih predelih drugih evropskih držav. Policijsko uro po Hojsu predpisujejo ali svetujejo v večini evropskih držav; Slovenija v odločitvi za ta skrajni ukrep po njegovem ni izjema.



Zakaj ne ločeno o PCR- in hitrih testih?

Število novih okužb in hospitaliziranih s covidom se zmanjšuje. FOTO: Gm

NIJZ je 13. februarja ukinil poročanje o pozitivnih na hitrih testih.

Prinaša le združene podatke z obeh testiranj.

Ekipa Covid sledilnika opozarja na oteženo razumevanje podatkov.

Vlada bo v teh dneh znova pretresala ukrepe za zajezitev koronavirusa, ki jih je minuli četrtek podaljšala za teden dni. Slovenija nestrpno pričakuje prehod iz oranžne v rumeno fazo, ki bo ukinila policijsko uro. A po napovedih Instituta Jožef Stefan (IJS) bomo ob sedanjem razvoju epidemije, zlasti ob reprodukcijskem številu ena, pogoje za prehod v rumeno fazo, to je manj kot 600 okužb na dan in manj kot 500 hospitaliziranih, dosegli šele sredi maja. Ocene so negotove, a nova, bolj kužna različica novega koronavirusa naj bi postala dominantna ravno konec aprila.Kot kažejo zadnji podatki, v naših bolnišnicah še vedno leži 584 obolelih s covidom, sedemdnevno povprečje okužb pa je 744. V nedeljo, ko so opravili 1428 PCR-testiranj in 8551 hitrih antigenskih testov ter potrdili 247 ali 17,3 odstotka novih okužb, je umrlo osem ljudi, v bolnišnico pa so sprejeli 14 oseb več kot v soboto – 39.In prav stabilne razmere so jamstvo za prehod iz oranžne v rumeno fazo. Ta poleg prepovedi deveturnega gibanja v nočnem času po vsej državi, ki velja že dobre štiri mesece, odpravlja še nekaj ukrepov, po katerih bodo zlasti mladi lažje zadihali. V rumeni fazi se k pouku vrnejo še ostali razredi srednjih šol, odprejo se fakultete, dijaški in študentski domovi ter sprostijo se preostale servisne dejavnosti.Skoraj leto dni od razglasitve epidemije pa se še zmeraj zapleta z razumevanjem, interpretacijo in z dostopanjem do podatkov za njeno spremljanje. Po oceniiz ekipe Covid sledilnika na teh področjih »večinoma nismo napredovali, ampak celo nazadujemo«. Že deset dni namreč NIJZ v statistikah poroča le o številu opravljenih hitrih testov, ne pa tudi o pozitivnih rezultatih, ki bi omogočali dodaten vpogled v dinamiko širjenja epidemije.NIJZ je o številu pozitivnih hitrih testov nehal poročati 13. februarja. Ekipa Covid sledillnika je že konec lanskega decembra, ko smo v državi vpeljali množično presejalno hitro testiranje, zaman opozarjala, da je treba rezultatom hitrih in PCR-testov slediti ločeno. Zakaj? Ker testiranji ponujata različne informacije: visok delež pozitivnih na PCR-testih jeseni je pomenil povečano širjenje okužb in napovedoval, da se bližamo zgornji meji zmogljivosti v laboratorijih. Iz hitrih testov pa je bilo razbrati, kako se spreminja prisotnost okužb med asimptomatskimi osebami. Ker so s terena poročali o »nenavadno visokem številu lažno pozitivnih testov«, so epidemiologi predlagali, da vse pozitivne na hitrih testih preverijo še s PCR-testi. Takrat so iz statistike »izginili« tudi rezultati hitrih testov ...»Obstajajo odlični podatki o deležu okužb med asimptomatsko populacijo, pa jih ne poročajo več javno,« obžalujejo pri Covid sledilniku in opozarjajo, da spremembe »testnih režimov« otežujejo interpretacijo podatkov. Ker pogrešajo tudi podatke o razlogih za napotitev na testiranje, NIJZ in ministrstvo za zdravje pozivajo k »vsaj delni ohranitivi integritete obeh časovnih serij podatkov«: deleža pozitivnih na PCR- in na hitre teste po občinah, starosti in spolu.Zagotovil, ali bodo podatkovne baze vrnili na »staro stanje«, nismo dobili ne na ministrstvu ne na NIJZ. Z ministrstva so nas po odgovore napotili na NIJZ, tu pa pravijo, da so trenutno »v fazi reševanja IT posodobitev« in da predvidevajo, da »bo ta funkcionalnost pripravljena v naslednjih dneh«. Nekateri podatki, ki jih ekipa Covid sledilnika pogreša, so po navedbah NIJZ dostopni že zdaj v dnevnih poročilih. V bazo NIJZ sicer dobi le primere, potrjene s PCR-testom, podatkov o razlogih za napotitev na testiranje pa nima.