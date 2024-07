Ruska vohuna iz Črnuč bosta lahko odšla domov

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je končalo tajno sojenje v odmevni zadevi, v javnosti poznani kot sojenje »ruskima vohunoma«. Ruska vohuna, ki se predstavljata kot argentinska državljana in zakonca Ludwig Gisch in Maria Rosa Mayer Munos, sta bila del ruskega prestižnega programa, znanega pod nazivom ilegalci. Aretirana sta bila decembra 2022 v njuni hiši, ki sta jo najela v ljubljanskih Črnučah.

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so pojasnili, da sta obtožena krivdo za očitani kaznivi dejanji priznala. Sodišče jima je izreklo sodbo, po kateri jima je za kaznivo dejanje vohunstva določilo kazen enega leta in 5 mesecev zapora, za kaznivo dejanje overitve lažne vsebine jima je sodišče določilo vsakemu po tri mesece zapora in izreklo enotno kazen vsakemu po eno leto in 7 mesecev zapora. Oba so za obdobje petih let izgnali iz države. Ker jima je bila odvzeta prostost decembra leta 2022, sta v priporu prebila več časa, kot znaša njuna kazen.

O koncu sojenja in priznanju krivde je danes prvi poročal portal N1.

Obsojenima je sodišče odvzelo tudi predmete, ki so bili uporabljeni in namenjeni za izvedbo kaznivih dejanj. Po naših informacijah gre za računalnike in komunikacijsko opremo, ki je bila izjemno kakovostno kriptirana. Odvzeli so jima tudi gotovino, ki so jima jo zasegli med aretacijo. Po naših informacijah je šlo za večjo količino gotovine, ki so jo našli skrito za dvojno steno hladilnika in so jo iz hiše odnesli v nekaj nakupovalnih vrečkah.

S petčlansko ekipo vrhunskih odvetnikov

Sojenje, ki je zaradi varnosti vseh vpletenih in postopka potekalo v strogi tajnosti, je bilo za slovensko sodstvo edinstvena izkušnja, saj sodne prakse s tovrstnimi kaznivimi dejanji pri nas ni. Ruska agenta je na sodišču zastopala petčlanska ekipa vrhunskih odvetnikov, ki javnosti sicer niso zelo znani, vsi govorijo aktivno rusko, primera pa ne komentirajo.

Po naših informacijah obsojeni par, v katerem je bila ona nadrejena, zaradi tajnosti postopka nista nikoli dobila kopije obtožnice, temveč so jima obtožnico ne več deset straneh morali prebrati odvetniki in jo po odhodu iz zapora vrniti. Čeprav je slišati, da sta se agenta ves čas branila z molkom, to ni res. Maria Rosa Mayer Munos je bila po naših informacijah izjemno zgovorna, tožilce je ves čas napadala z očitkom, da gre za politični proces in se vidno jezila nad ravnanjem slovenske države.

Aretacija ruskih vohunov je bila za Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo prvi tak odmevni primer, seveda pa ne bi bila mogoča brez tesnega sodelovanja z zavezniškimi obveščevalno-varnostnimi strukturami. Kot je pričakovati, bosta ruska agenta iz Slovenije del večjega svežnja aretiranih ruskih agentov, ki jih bodo Američani in njihovi zavezniki izmenjali za v Rusiji in Belorusiji aretirane državljane Združenih držav Amerike in drugih zahodnih držav.

Ena večjih izmenjav po koncu hladne vojne

Čeprav še ni povsem jasno, kdo vse bo na letalu, ki bo z Zahoda peljalo ujetnike na izmenjavo z Rusi, analitiki v ZDA, kjer je izmenjava ujetnikov velika tema tudi zaradi novinarja časnika Wall Street Journal Evana Gershkovicha, ocenjujejo, da bo tokratna izmenjava ena od večjih po koncu hladne vojne. Da Američani Rusom ponujajo ruska vohuna iz Slovenije, smo poročali decembra lani.

Če bo na ameriškem letalu tudi v Nemčiji obsojeni pripadnik tajne službe FSB Vadima Krasikova, ki je pred petimi leti v Berlinu sredi dneva umoril čečenskega poveljnika, bo to veliko darilo za ruskega predsednika Vladimirja Putina, se strinjajo analitiki iz ZDA. Ruska agenta z argentinskima potnima listoma iz Črnuč medtem niti nista bila ravno izredno močno pogajalsko orodje, saj je bilo pristojnim v Moskvi jasno, da se jima ob blagih kaznih v Sloveniji za vohunjenje čas v zaporu tako ali drugače že izteka.