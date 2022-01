S februarjem se spreminjajo pogoji za veljavnost potrdila PCT

Z jutrišnjim dnem bodo glede veljavnosti potrdila PCT za polnoletne osebe nastopile nekatere spremembe. Za določene posameznike veljavnost potrdila PCT namreč ne bo več neomejena. Če bodo želeli podaljšati veljavnost, se bodo morali cepiti s poživitvenim odmerkom. Evropska komisija je neomejeno veljavnost z delegiranim aktom omejila s prejemom poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19. V skladu z delegiranim aktom, ki začne veljati s 1. februarjem, potrdila o prebolelosti potečejo najkasneje po 180 dneh.

Minister za zdravje Janez Poklukar je glede jutrišnje spremembe dejal: »Prebivalci smo imeli dovolj časa, da smo se cepili s poživitvenim odmerkom.«

Kakšna bo torej po novem veljavnost potrdila PCT?

Neomejena veljavnost

Neomejeno veljavnost bodo imeli le še trikrat cepljeni – tretji odmerek mora biti cepivo mRNK (Pfizer ali Moderna). Tisti, ki so se cepili s cepivom Janssen in nato s cepivom mRNK ter posamezniki, ki so najprej preboleli virus in se nato dvakrat cepili. Na potrdilu PCT bo koda v tem primeru 3/3 oziroma 2/1.

Kdo spada v to kategorijo? Trikrat cepljeni, preboleli in dvakrat cepljeni ter cepljeni z Janssenom in cepivom mRNK.

Za vse, ki imajo potrdilo PCT z neomejeno veljavnostjo, se ta ne bo spreminjala, če so tudi po prejemu poživitvenega odmerka virus preboleli, so potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Veljavnost 270 dni

Potrdilo PCT z rokom veljavnost 270 dni od cepljenja bodo imeli tisti, ki so se cepili z enim odmerkom cepiva Janssen (1/1), tisti, ki so preboleli koronavirus v zadnjih 180 dneh in bili ob tem do 14. septembra cepljeni v 240 dneh.

Sem spadajo tudi tisti, ki so bili dvakrat cepljeni s katerim koli cepivom (2/2), cepljeni z enim odmerkom Janssena in enim odmerkom AstraZenece (2/2) in tisti, ki so bili dvakrat cepljeni s cepivom Janssen (2/2).

Kdo spada v to kategorijo? Enkrat cepljeni z Janssenom, preboleli + cepljeni, dvakrat cepljeni, cepljeni z Janssenom in AstraZeneco, dvakrat cepljeni z Janssenom, cepljeni + preboleli + cepljeni, cepljeni + cepljeni + preboleli.

Zakaj razlika med veljavnostjo potrdila pri tistih, ki so virus najprej preboleli in se nato dvakrat cepili in tistimi, ki so ga preboleli šele po cepljenju? Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so za Delo že pred časom potrdili, da so njihovi epidemiologi predlagali poenotenje za omenjeni skupini, a so se na ravni EU odločili drugače. Razliko so upravičili s tem, da prebolelost ni enaka odmerku cepiva.

Za vse, ki imajo potrdilo PCT z neomejeno veljavnostjo, se ta ne bo spreminjala, če so po prejemu poživitvenega odmerka virus preboleli. FOTO: Jure Eržen/Delo

Veljavnost za necepljene prebolevnike

180 dni po prebolelosti (od pozitivnega rezultata PCR) bo potrdilo veljavno za prebolevnike, ki niso bili cepljeni (za QR-kodo bo potreben pozitivni rezultat PCR kot potrdilo o prebolelosti).

Veljavnost 180 dni od pozitivnega PCR-testa

Dokazilo o cepljenju osebe poteče po 270 dneh od prejema drugega odmerka cepiva, kar temelji na priporočilu posvetovalne skupine za cepljenje z dne 13. decembra 2021. Veljavnost dokazila se podaljša, če se oseba v obdobju 270 dni od osnovne sheme cepljenja cepi s poživitvenim odmerkom cepiva. Navedena ureditev velja le za osebe, ki so starejše od 18 let.

Veljavnost dokazila o prebolelosti osebe je 180 dni od pozitivnega PCR-testa osebe. Če se prebolevnik cepi, se veljavnost potrdila podaljša za 270 dni.