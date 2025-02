S pomočjo strokovnjakov UKC do vrhunskih storitev abdominalne kirurgije

Kirurgi ter medicinsko osebje Splošne bolnišnice Murska Sobota, ki že več let uspešno izvajajo kompleksne posege v trebušni votlini oziroma na področju abdominalne kirurgije, po novem sodelujejo tudi z abdominalnimi kirurgi iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Abdominalni kirurški tim v Splošni bolnišnici Murska Sobota FOTO: Arhiv SB MS

Povezovanje prinaša vrhunsko strokovno podporo, izkušnje in dviguje kakovost zdravstvenih storitev na najvišjo nacionalno raven, pravijo v vodstvu bolnišnice. V operativni tim abdominalne kirurgije se zdaj redno vključujeta kirurg Aleksander Göntér, ki izhaja iz prekmurskega okolja in je zaposlen kot specialist abdominalne kirurgije na Kliničnem oddelku za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana, ter prof. dr. Aleš Tomažič, dolgoletni predstojnik Kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana in vodilni strokovnjak s tega področja pri nas.

Kot še sporočajo iz SB Murska Sobota, je njuno sodelovanje »usmerjeno predvsem v zahtevne operacije tumorjev v trebušni votlini, ki se operirajo na minimalno invaziven način (laparoskopsko), in obravnavo drugih zapletenih primerov, ki zahtevajo poglobljeno strokovno znanje in izkušnje«.

Od sodelovanja si korist obetajo tako bolniki kot tudi medicinsko osebje, ki v njem vidi priložnost za prenos znanja in izkušenj iz vodilne državne zdravstvene ustanove.

Minimalno invazivna kirurgija

Abdominalni kirurški tim v Splošni bolnišnici Murska Sobota FOTO: Arhiv SB Murska Sobota

V abdominalni kirurgiji veljajo minimalno invazivni operativni posegi za standardno oskrbo večine trebušnih obolenj, še navaja vodstvo bolnišnice. Pod minimalno invazivne kirurške tehnike operacij sodijo laparoskopski in robotski posegi. Slednji so za zdaj na voljo v samo dveh slovenskih bolnišnicah, medtem ko imajo laparoskopski posegi že dolgo tradicijo in zgodovino tudi v SB Murska Sobota.

Kot pojasnjujejo, »gre za podoben pristop, kjer kirurg s pomočjo posebnih inštrumentov in kamere (laparoskopija) ali robotsko vodenega sistema skozi majhne reze kože izvede poseg znotraj trebušne votline«.

Prednost takih posegov je poleg manjših rezov hitrejše okrevanje, krajši čas prebivanja v bolnišnici in manj zapletov. S to tehniko se lahko oskrbijo trebušne kile, žolčni kamni in večina oblik tumorjev na prebavilih. Tako se lahko izvedejo tudi določne nujne operacije, denimo odstranitev vnetega slepiča ali žolčnika, prešitje predrte rane želodca ...

Oskrba bolnikov v središču pozornosti

Ključno je, da so kakovostne zdravstvene storitve, ki vključujejo dostop do strokovnjakov, sodobne opreme in sodobnih tehnik zdravljenja, dostopne vsem, ne glede na kraj bivanja. Splošna bolnišnica Murska Sobota

V SB Murska Sobota se zavedajo pomena najvišje ravni zdravstvene oskrbe za pomurske prebivalce. S povezovanjem z vrhunskimi strokovnjaki in drugimi ustanovami v Sloveniji in z uvajanjem visokih standardov pa si prizadevajo, kot dodajajo, zmanjšati »potrebo bolnikov po iskanju pomoči v oddaljenih ustanovah«, hkrati pa želijo privabiti paciente iz širše regije ter drugih delov Slovenije.