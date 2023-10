S pravim bančnim partnerjem do ohranitve dobrega likvidnostnega toka

Za številne podjetnike uvrstitev med največje igralce v svoji panogi pomeni doseg najvišjega zadanega cilja in s tem konec iskanja novih poti ter izzivov. A to bi težko rekli za podjetje Monsun d. o. o. iz Gorenjske. Čeprav danes velja za enega največjih distributerjev svežih, zamrznjenih in konzerviranih prehrambnih izdelkov v Sloveniji, se zgodba o njihovem uspehu tu ne konča. To srednje veliko podjetje uspešno krmari med novostmi na vseh področjih in skupaj z zaupanja vrednim bančnim partnerjem, Gorenjsko banko, ki se prilagaja njihovim dolgoročnim potrebam, orje ledino na domačih in tujih trgih.

Poslovna zgodba podjetja Monsun

Monsun d. o. o. je srednje veliko podjetje iz Gorenjske. Osnovna dejavnost družbe je trgovina z živili in storitve, s poudarkom na trgovini z ribami in drugimi morskimi mehkužci. Podjetje velja za enega največjih distributerjev svežih, zamrznjenih in konzerviranih prehrambnih izdelkov v Sloveniji. Razpolaga z lastnimi transportnimi sredstvi in dobro opremljenimi skladiščnimi prostori na dveh lokacijah (Kranj in Kozina), ki ustrezajo strogim pravilom HACCP in zagotavljajo zahtevno hladno verigo transporta hranil. Podjetje trguje po celotni Evropi z različnimi izdelki, vključno z lignji, ribami, rakci in drugimi morskimi sadeži, siri, mlečnimi izdelki, svežim perutninskim in rdečim mesom, predpripravljenimi in drugimi artikli. Njegova uspešnost raste iz leta v leto. Podjetje sledi vsem trendom na področju trgovanja in je že leta 2019 začelo digitalizacijo svojega poslovanja, med drugim so vzpostavili tudi uspešno spletno trgovino s prehrambnimi izdelki, imenovano ZAGRIZ. Podjetje se tako uspešno, dinamično in premišljeno prilagaja novostim na aktualnih trgih, uvaja novosti na vseh področjih, predvsem nove načine distribucije artiklov, pridobivanja strank in digitalizacije poslovanja.

Lastniška struktura podjetja je razdeljena med družinske člane Markovič, Tima Pajerja in Klemna Dolžana. Vsi so bili enotni, da prilagodijo svoje poslovanje povečanemu povpraševanju po spletnem nakupovanju in brezstični dostavi, kar je bilo še posebej pomembno med pandemijo. V ta namen so začeli podrobno preučevati tudi nov projekt, in sicer postavitev mreže hlajenih paketomatov na najbolj obiskanih lokacijah po celotni Sloveniji. Strankam se tako omogoči prevzem izbranih prehrambnih izdelkov kadar koli, brez čakalne vrste in z minimalnim tveganjem.

Ob dodatni ponudbi lokalne hrane je družba znatno razširila tudi nabor izdelkov v spletni trgovini ZAGRIZ in poskrbela za varnejše mednarodno poslovanje, pri čemer so veliko pripomogle finančne rešitve Gorenjske banke.

Gorenjska banka: zanesljiv partner na poti do uspeha

Prvi stik podjetja Monsun z Gorenjsko banko je bila ugodna ponudba dolgoročnega posojila. Z njim je družba delno refinancirala obstoječe posojilo in si z daljšo ročnostjo zagotovila boljši denarni tok, kar ji omogoča stalno vlaganje presežka finančnih sredstev v nadaljnji razvoj. Z željo po varnejšem mednarodnem poslovanju je temu dodala akreditivno poslovanje, Gorenjska banka pa ji je med pandemijo omogočila tudi moratorij na obstoječem dolgoročnem posojilu in ji obenem pomagala pridobiti dolgoročno posojilo za obratna sredstva s poroštvom Republike Slovenije.

»Gorenjska banka je pokazala veliko kooperativnosti in ažurnosti, predvsem pa se je zmožna prilagajati našim potrebam ter skuša razumeti širšo sliko podjetja in naše cilje, kar je zelo pomembno. Le tako nam namreč lahko zagotovi stalno likvidnost in s tem posledično nemoteno nabavo blaga ter obvladovanje stroška zalog in terjatev,« izpostavi Klemen Dolžan, eden od lastnikov podjetja Monsun.

Poslovni izzivi številnih malih podjetij

Razni pretresi, kot so pandemije in posledice naravnih nesreč, nedvomno lahko spremenijo poslovno stanje številnih podjetij. Slabše poslovanje v takšnih obdobjih številnim prepreči vlaganje v rast in razvoj. Moratorij na obstoječe posojilo je v tem primeru dobra rešitev, saj omogoča naložbe v projekte, ki so že v teku, pa tudi tiste, ki jih posamezno podjetje šele začenja izvajati. Družba Monsun je denimo tako ob pomoči Gorenjske banke sredstva v času pandemije vložila v širitev spletne trgovine ZAGRIZ in tako poskrbela za stabilnejše poslovanje v prihodnosti.

Prednosti finančnih rešitev Gorenjske banke

Gorenjska banka se trudi najti finančne rešitve, prilagojene potrebam, ciljem in željam vsakega posameznega komitenta. Pri tem izhaja iz pogovora in osebne obravnave, ki temelji na medsebojnem poznavanju, zaupanju ter skupni rasti, o čemer se je prepričala tudi družba Monsun. S finančnimi rešitvami Gorenjske banke je namreč tudi v negotovih časih, polnih preizkušenj, lahko razširila svoje poslovanje in, še pomembneje, ponudbo prilagodila potrebam strank, kar ji omogoča ne le obstanek, temveč tudi napredek.

»Ker se naše podjetje ukvarja s trgovino, potrebuje več likvidnostnih sredstev kot marsikatero drugo podjetje. Preprosto potrebujemo stalna sredstva za financiranje zalog in nabavo blaga, kar Gorenjska banka še kako razume. Resnično smo bili deležni odzivne in korektne obravnave naših potreb, posledično tudi rešitev. Ta banka brez dvoma ima posluh za financiranje, zaradi česar je zmožna pripraviti ugodna bančna posojila, z željo po učinkovitosti kar najbolj prilagojena specifičnim potrebam posameznega podjetja.« Klemen Dolžan, Monsun d. o. o.

