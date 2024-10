S shodom stekel niz dogodkov v podporo Palestini

S shodom pod sloganom Proti genocidu: za svobodno Palestino je danes v Ljubljani stekel niz dogodkov ob obletnici začetka uničujoče izraelske ofenzive v Gazi, ki se je začela 7. oktobra lani. V Gibanju za pravice Palestincev so ob tem ponovili poziv slovenski vladi k uvedbi sankcij proti Izraelu.

»Eno leto genocida v Gazi. 76 let kolonizacije Palestine. Dovolj imamo vojn in uničevanja. Dovolj imamo vpletenosti in sostorilstva naših vlad v izraelskemu genocidu in apartheidu. Zahtevamo sankcije proti Izraelu. Zahtevamo mir, pravičnost in svobodo,« so ob najavi niza dogodkov, ki bodo potekali do ponedeljka, 7. oktobra, zapisali organizatorji.

Proti genocidu. FOTO: Črt Piksi

Na shodu na ljubljanskem Prešernovem trgu so nato protestniki danes znova opozorili na trajajočo vojno v Palestini in na širjenje konflikta z izraelsko invazijo na Libanon. V Gibanju za pravice Palestincev se še naprej zavzemajo za »vojaški embargo proti Izraelu, sankcije, prekinitev diplomatskih stikov, mir, pravičnost in svobodno Palestino«.

Protestniki so se sprehodili po Ljubljani. FOTO: Črt Piksi

Udeleženci shoda so se med drugim zavzeli za ukrepanje proti Izraelu in poudarili, da izraelska vojska v Gazi izvaja genocid nad Palestinci, je poročala TV Slovenija. Vnovič so zahtevali tudi, da se ladji MV Kathrin, ki naj bi prevažala eksploziv za Izrael, ne dovoli načrtovanega vplutja v koprsko pristanišče.

Zahtev je več. FOTO: Črt Piksi

V prihodnjih dneh bodo v več krajih po Sloveniji potekali tudi drugi dogodki v podporo Palestini. V petek bo na Tavčarjevi ulici v Ljubljani potekalo zbiranje sredstev za pomoč prebivalcem Gaze, v soboto pa se bo na Čevljarskem mostu začel tridnevni mirovni pohod od Ljubljane do Reke, ki se bo v nedeljo ustavil v ilirskobistriškem mladinskem klubu, preden se v ponedeljek sklene na reški železniški postaji.

Shod za Palestino v Ljubljani. FOTO: Črt Piksi

V enem letu izraelskih napadov na Gazo je število potrjenih smrtih žrtev v enklavi preseglo 41.700, še več kot 96.000 je ranjenih. Dejansko število ubitih je zaradi obsega razdejanja in številnih pogrešanih najverjetneje mnogo višje. Okoli dva milijona prebivalcev Gaze, ki so tako rekoč vsi razseljeni, se zaradi izraelskih omejitev spopada s pomanjkanjem osnovnih dobrin, tudi lakoto.