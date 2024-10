Vojna v Gazi zahtevala največ življenj žensk in otrok v nedavnih konfliktih

Nevladna organizacija Oxfam je sporočila, da je bilo v vojni v Gazi v zadnjem letu ubitih več otrok in žensk kot v enakem obdobju v kateremkoli drugem konfliktu v zadnjih dveh desetletjih. Organizacija je opozorila, da stopnja uničenja v palestinski enklavi kaže na nesorazmerno uporabo sile ter pozvala k takojšnji in trajni prekinitvi ognja.

Po podatkih oblasti v Gazi je izraelska vojska v zadnjem letu ubila več kot 11.000 otrok in 6000 žensk. Dejansko število bi lahko bilo še višje, saj oblasti pogrešajo oziroma med žrtvami še niso identificirale okoli 20.000 ljudi.

»Te številke so grozljive. Ne le, da vplivni akterji v mednarodni skupnosti Izraela niso poklicali na odgovornost, ampak so tudi sokrivi za ta grozodejstva, saj ga še naprej oskrbujejo z orožjem,« je opozorila direktorica za Bližnji vzhod in severno Afriko pri Oxfamu Sally Abi Khalil.

Izrael je po podatkih organizacije Action on Armed Violence od začetka vojne do 23. septembra v povprečju vsake tri ure bombardiral civilno infrastrukturo v Gazi. Z izjemo šestdnevnega premirja novembra lani pa sta bila v celem letu le dva dneva brez bombardiranj.

V zadnjem letu je Izrael tudi kršil mednarodno humanitarno pravo, kar bi lahko pomenilo celo zločine proti človečnosti, opozarja Oxfam. Dodaja, da je stopnja uničenja v Gazi tako velika, da kaže na nesorazmerno uporabo sile in nerazlikovanje med vojaškimi cilji in civilnim prebivalstvom.

Palestinski otrok na kraju izraelskega napada na hišo v Nuseiratu FOTO: Ramadan Abed/Reuters

Od začetka vojne v Gazi je bilo namreč po podatkih satelitskega centra Združenih narodov Unosat uničenih ali poškodovanih že dve tretjini oziroma 163.778 stavb v enklavi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Približno 68 odstotkov obdelovalnih površin in cest je popolnoma uničenih ali močno poškodovanih. Delno operativnih je le 17 od 36 bolnišnic, v vseh pa primanjkuje goriva, medicinskih pripomočkov in čiste vode.

V luči tega Oxfam poziva k takojšnji in trajni prekinitvi ognja, izpustitvi vseh zajetih talcev in nezakonito pridržanih Palestincev, prenehanju prodaje orožja Izraelu in popolnemu dostopu humanitarne pomoči v Gazo.

Palestinski otroci pri uničenem avtomobilu v Han Junisu FOTO: Mohammed Salem/Reuters

V napadih na Gazo znova ubitih več ljudi

V izraelskem napadu na stavbo nekdanje šole v mestu Gaza je bilo ubitih najmanj sedem ljudi, je danes sporočila palestinska civilna zaščita. Tarča napadov je bilo tudi begunsko taborišče Nuseirat, od koder poročajo o najmanj 13 smrtnih žrtvah. Hamas medtem trdi, da so v bližini Han Junisa ubili in ranili več izraelskih vojakov.

Izraelska vojska je v okrožju Tufa v mestu Gaza zadela stavbo nekdanje šole, ki trenutno služi kot zatočišče za razseljene Palestince. V napadu je bilo po podatkih civilne zaščite ubitih najmanj sedem ljudi, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Izraelska vojska trdi, da so v mestu Gaza bombardirali poveljniški center palestinskega islamističnega gibanja Hamas ter da so borci gibanja od tam načrtovali in izvajali teroristične napade na izraelske vojake.

V Nuseriatu je v zadnjih izraelskih napadih umrlo vsaj 13 ljudi. FOTO: Ramadan Abed/Reuters

Tarča napadov sta bili tudi dve hiši v begunskem taborišču Nuseirat, kjer je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, poroča katarska televizija Al Džazira.

V izraelski ofenzivi na Gazo, ki je sledila napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra lani, je bilo po podatkih ministrstva za zdravje v palestinski enklavi doslej ubitih najmanj 41.615 ljudi, še okoli 96.359 je bilo ranjenih.