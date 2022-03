Sadro iz Steklarne Rogaška, polno težkih kovin, stresli na koroške njive

Dvanajst kmetov iz Mislinjske in Dravske doline je travnike, njive in hmeljišča pognojilo z belo snovjo, ki naj bi bila apno, a po zadnjih podatkih Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR), po katerih smo povpraševali v zadnjih dneh, kaže, da gre za industrijsko sadro iz Steklarne Rogaška. Pod inšpekcijskim nadzorom so še štirje kmetje, ki material iz Rogaške hranijo na kupih.

Na belo snov, ki je podobna apnu, a grudičasta in manj vpojna, so kmetijsko inšpekcijo opozorili anonimni prijavitelji. Inšpektorat je uvedel inšpekcijski postopek in za dve kmetiji v Dravogradu že prejel rezultate analiz vzorčenja bele snovi, ki jih je opravil Kmetijski inštitut Slovenije. V prvem vzorcu so vrednosti svinca osemkrat presežene, v drugem vzorcu pa kar 33-krat. V obeh vzorcih so visoke in presežene tudi vrednosti kroma.

Sadro bodo morali odstraniti, če še ni v zemlji

Na kmetijskem inšpektoratu so povedali, da inšpekcijski postopek poteka še pri štirinajstih kmetih na skupni površini 44 hektarov. Kmetovalce bodo pozvali, naj podajo izjave o poreklu te snovi, o količinah, ki so jo že vdelali v tla ali pa jo še hranijo na deponiji, pa tudi ime prevoznika, ki jim je material dostavil.

Če se bo dokazalo, da gre tudi pri preostalih kmetovalcih za sadro (analize so doslej to potrdile pri dveh), jo bodo morali odstraniti in odpeljati na primerno deponijo. FOTO: Mateja Kotnik/Delo

»V kolikor se bo dokazalo, da gre tudi pri ostalih kmetovalcih za sadro, ki ni gnojilo, ali pa ne bodo mogli dokazati porekla tega materiala, bo uveden prekrškovni postopek. Odrejena bo tudi odstranitev te sadre, ki še ni zadelana v kmetijska zemljišča, na za to primerno deponijo,« so sporočili iz IRSKGLR. Po zakonu o kmetijstvu so za tovrstne prekrške predvidene globe. Za pravne osebe se globe gibljejo med dva tisoč in 10 tisoč evri, za samostojne podjetnike med 800 in pet tisoč evri, za posameznike pa med 200 in tisoč evri.

Ne spomnijo se, kdo jim je material pripeljal

Na kmetijskih zemljiščih, ki so jih kmetje že 'pognojili' s sadro, bo uprava za varno hrano v času spravila pridelkov ali krme opravila analize rastlin na vsebnosti težkih kovin. »Te analize bodo potrdile ali ovrgle vprašanje glede primernosti pridelka in krme za uporabo,« opozarjajo na IRSKGLR. Na eni od hmeljarskih kmetij, ki ne želi biti imenovana, so povedali, da so bili prepričani, da so jim pripeljali apno, ki se uporablja tudi za kmetijske namene. »Na kraj pameti nam ni prišlo, da bi bilo lahko kaj drugega,« so dodali.

Po naših podatkih ima pogodbo za odvoz sadre, ki naj bi končala v cementarnah, s Steklarno Rogaška ravensko podjetje Intergas, ki ga vodi Dominik Hajzer. Ali je to podjetje, ki je kmetijam brezplačno dostavilo material, se kmetje ne spomnijo, na njihova pojasnila pa še čakamo.

Prav tako iz Steklarne Rogaška, kjer smo jih že včeraj prosili za odgovore na naša vprašanja.

V prvem vzorcu so vrednosti svinca osemkrat presežene, v drugem vzorcu pa kar 33-krat. V obeh vzorcih iz Dravograda so visoke in presežene tudi vrednosti kroma. FOTO: Mateja Kotnik/Delo

Okoljski inšpektorji v Steklarni Rogaška

Inšpektorat za okolje in prostor je v Steklarni Rogaška že opravil inšpekcijski nadzor. Kot so pojasnili,da bi ugotovili, ali s stranskim produktom sadro, ki nastaja pri nevtralizaciji odpadnih kislin z apnenim mlekom, ravnajo na predpisan in zakonit način oziroma ali bi lahko bilo to ravnanje povezano z obravnavo novih primerov domnevnih kršitev pri odlaganju sadre v okolje na območju Koroške.

Na inšpektoratu opozarjajo na 4. odstavek 7. člena uredbe o odpadkih, kjer piše, da se ostanek proizvodnje lahko šteje za stranski produkt le, če je nadaljnja uporaba ostanka proizvodnje zagotovljena, in ne zgolj mogoča, v nasprotnem primeru pa ostanek proizvodnje še vedno predstavlja odpadek.

»Inšpekcijski pregled je obsegal pregled dokumentacije v zvezi s sadro ter fizični ogled načina ravnanja s sadro v Steklarni Rogaška. Ta je namreč v letu 2018 registrirala sadro kot stranski produkt, skladno z direktivo ES REACH. Na podlagi tega jo lahko plasira kot produkt tako na slovenski, kot tudi na evropski in svetovni trg. Lastnosti sadre kot stranskega produkta so izkazane v tako imenovanem varnostnem listu (safety data sheet) z dne 1. 10. 2019, iz katerega izhaja, da gre za kemično spojino kalcijev sulfat in da le-ta nima nevarnih lastnosti za okolje, po tehnični specifikaciji pa je primerna za uporabo v cementni in gradbeni industriji,« so sporočili z inšpektorata za okolje in prostor.

»Seveda pa je v tem dokumentu med drugim navedeno tudi, da se sadra ne sme odlagati v okolje, prav tako se je pri njeni uporabi treba izogibati stiku s hrano, pijačo ali živinsko krmo, zato je absolutno neprimerna za uporabo v kmetijstvu,« so še dodali.

Inšpektor je pri pregledu tudi ugotovil, da Steklarna Rogaška še vedno ne more zagotoviti popolne sledljivosti končnih uporabnikov sadre, zato še naprej zbira obvestil v zvezi z ugotavljanjem količin in dejanskih končnih uporabnikov tega produkta. Na podlagi tako zbranih obvestil bo inšpektor Steklarni Rogaška izdal ustrezne upravne akte tako v inšpekcijskem kot tudi v prekrškovnem postopku.