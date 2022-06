Šarec bi topove in maslo

»Če smo uvedli revizijo za boxerje, to ne pomeni, da smo se namenili zniževati izdatke,« je obrambni minister Marjan Šarec povedal po zasedanju obrambnih ministrov Nata v Bruslju, kjer so govorili o krepitvi odvračalne in obrambne drže zavezništva v luči ruske agresije nad Ukrajino, pa tudi o obrambnih izdatkih in vlaganjih. Slovenija bo po besedah Šarca nadaljevala z dvigom izdatkov za obrambo na 1,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) do leta 2024, kar po njegovih besedah »seveda ni na neki zadovoljivi ravni«.

Vse države članice zvišujejo pripravljenost in sredstva, je navedel Šarec, ki vztraja, da zaveze Natu ostajajo nespremenjene, čeprav so oklepniki, kot zatrjujejo na obrambnem ministrstvu, bistvenega pomena za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine. Do kdaj bo trajala revizija že podpisane pogodbe za nakup 45 nemških oklepnikov boxer, Šarec ni jasno odgovoril. A o pogodbenih kaznih, ki bi sledile morebitnemu odstopu od pogodbe, je po njegovo še prezgodaj govoriti. »Revizija bo trajala tako dolgo, kot bo treba, da bo prinesla zaključke,« je vztrajal.

Sredstva, ki jih bo Slovenija namenjala za obrambo, bo po njegovih besedah treba še definirati. »Ne gre za maslo ali topove, ampak potrebujemo oboje,« pa se je obregnil ob »dilemo«, ki jo je ob vlaganjih v obrambo najpogosteje izpostavljala zdaj koalicijska Levica.

Srečanje v Bruslju je bilo priprava na vrh Nata čez dva tedna v Madridu, na katerem bo poleg podpore Ukrajini v ospredju tudi prilagajanje na novo varnostno okolje in takrat bo verjetno Šarec že moral podrobneje predstaviti vizijo razvoja slovenske vojske pod Golobovo vlado.

Zaveznice so bile včeraj po besedah obrambnega ministra enotne v vnovični obsodbi ruske agresije ter izrazu solidarnosti in podpore Ukrajini, ki ji je doslej Slovenija dostavila jurišne puške kalašnikov, čelade, neprebojne jopiče in drugo opremo ter 35 bojnih vozil za pehoto. Glede prihodnjih dobav je dejal, da jih še ne more napovedati, saj da je Slovenija izčrpala »svoj arzenal«, bi pa lahko v prihodnje ponudili predvsem pomoč pri razminiranju in inštrukcije oziroma treninge za ukrajinske sile na slovenskih tleh.