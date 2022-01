Šarec pred preiskovalno komisijo DZ o »mitu o praznih skladiščih«

Nekdanji premier Marjan Šarec je na zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ o ukrepanju v epidemiji covida-19, ki je bila ustanovljena na zahtevo koalicije, poudaril, da se je prejšnja vlada na epidemijo covida-19 pripravljala po takrat dostopnih podatkih o koronavirusu, ki jih je bilo malo, in zanikal očitke o prepočasnem ravnanju.

V odgovorih na več pomislekov različnih članov komisije, ki so se spraševali, ali je takratna vlada epidemijo razglasila prepozno, je Šarec poudaril, da so ravnali v skladu z informacijami, ki so jih takrat imeli. »Danes imamo pa preko 5000 smrti zaradi covida-19, pa epidemija ni razglašena,« je dodal.

Delovanje prejšnje vlade je večkrat primerjal z delovanjem trenutne vlade Janeza Janše. To je zmotilo predsednico komisije Suzano Lep Šimenko (SDS), ki je Šarca večkrat pozvala, naj se pri odgovorih omeji na obdobje, ki je predmet preiskave komisije, torej obdobje pred nastopom mandata aktualne vlade v marcu 2020. Šarec je poudaril, da posameznega obdobja ni mogoče obravnavati samostojno, temveč v primerjavi z drugim obdobjem.

Na vprašanje o časovnici priprav na epidemijo covida-19 je odgovoril, da je 27. januarja 2020 z delovanjem začela medresorska koordinacijska skupina za obvladovanje nalezljivih bolezni pri ministrstvu za zdravje, v katero so bile vključene vse ključne inštitucije. 23. februarja 2020 je bila sklicana tiskovna konferenca, na kateri je takratni zdravstveni minister Aleš Šabeder predstavil informacije v zvezi s koronavirusom.

»Mit o praznih skladiščih«

Epidemijo je po njegovih besedah 12. marca na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) razglasilo ministrstvo za zdravje, kar je bilo tudi v njegovi pristojnosti. Ministrstvo je imelo po takrat veljavnem zakonu o nalezljivih boleznih bistveno večje pristojnosti, kot jih ima danes, je poudaril.

Lep Šimenkova je izpostavila, da so bile seje vlade v času pred razglašeno epidemijo sorazmerno kratke. Šarec je pojasnil, da so priprave na seje, usklajevanja in pogovori potekali ves čas, zato so seje vlade lahko trajale krajši čas. »Kakovost dela se ne meri s porabljenim časom,« je poudaril.

Takratna Šarčeva vlada je po besedah Lep Šimenkove na eni od seji sprejela sklep, po katerem je Kitajski namenila donacijo velike količine zaščitnih mask, čeprav jih je takrat že začelo primanjkovati tudi v Sloveniji. Šarec je nato pojasnil, da slovenska vlada Kitajski zaščitnih mask ni podarila, pač pa je le nudila pomoč pri transportu mask. Kitajski veleposlanik v Sloveniji se je po Šarčevih besedah zahvalil za pomoč, Kitajska pa je kasneje pomoč želela vrniti. Vmes je mandat nastopila aktualna vlada, je dejal in se spraševal, zakaj ni ta sprejela ponujene pomoči Kitajske.

Pojasnil je tudi, da za nakup zaščitne opreme nikoli ni bil pristojen zavod za blagovne rezerve, pač pa posamezni zdravstveni zavodi. »Po mojem mnenju se je ustvarilo mit o praznih skladiščih, da se je zaščitno opremo lahko nato kupovalo prek zavoda za blagovne rezerve, ki temu ni bil namenjen,« je bil kritičen do sedanje vlade.