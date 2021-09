Savdska Arabija išče vodo, Slovenija je ima veliko

V nadaljevanju preberite:

Kraljevina Savdska Arabija išče vodo in poskuša pridobiti vodne vire zunaj svojega ozemlja, tako kaže njihov program, ki so ga sprejeli leta 2018. Savdska Arabija je med 17 državami sveta z najmanj vode na svetu. Meja porabe, ki že meji na pomanjkanje, je 500 kubičnih metrov na leto na osebo, v Savdski Arabiji pa je lahko zagotovijo le 89,5 kubičnega metra. Vendar minister za okolje in prostor Andrej Vizjak s kolegom Abdulrahmanom Abdulmohsenom A. Al Fadleyjem o tem menda ni govoril.



Na ministrstvu za okolje in prostor (Mop) so že odločno zanikali navedbe nekaterih medijev, ki so zapisali, da »Vizjak Arabcem prodaja slovensko vodo«. »Minister za okolje in prostor na vljudnostnem srečanju se v nobeni od točk pogovorov ni niti dotaknil teme o kakršnikoli prodaji vode, niti najmanj pa ministrstvo ne skriva vsebine pogovorov, kar je jasno razvidno iz javne komunikacije ministrstva z javnostmi.«