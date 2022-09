SDH navzkrižje interesov na Pošti Slovenije ne skrbi

Na Pošti Slovenije se po naših informacijah izteka pogodba s podjetjem Poštar. Uprava bo v kratkem menda odločala o morebitnem nadaljnjem sodelovanju v višini malo manj kot tri tisočake na mesec oziroma morda celo odkupu programa. O tem bi nato moral odločati tudi nadzorni svet. Ena od nadzornic bi se zato lahko znašla v navzkrižju interesov, a kot zatrjuje, se bo iz odločanja o tem izločila.

Podjetje Poštar, prek katerega Pošta pošilja dokumente, je namreč v lasti moža nove predsednice nadzornega sveta Urške Kežmah, ki pa je pojasnila, da je že v nominacijskem postopku razkrila poslovanje podjetja svojega moža s Pošto Slovenije. »V zvezi z navedenim sem podala tudi izločitveno izjavo, ki rešuje situacije v primeru, če bi bila vprašanja, povezana s to družbo, predmet razprave in odločanja na nadzornem svetu. Prav tako sem skladno z dobro prakso korporativnega upravljanja in smernicami Združenja nadzornikov Slovenije nadzorni svet o navedenih dejstvih obvestila,« pojasnjuje in dodaja, da je bil na seji nadzornega sveta sprejet sklep, ki poslovodstvu družbe nalaga, da predsednice nadzornega sveta ne seznanja z gradivom, vezanim na poslovanje te družbe s Pošto Slovenije, in morebitno odločanje v zvezi s tem.

Pošta Slovenije in podjetje Poštar sodelujeta že dolgo, pri čemer je od leta 2015 to edini posel tega podjetja, ki se ukvarja z e-vročanjem.

Tudi na Slovenskem državnem holdingu (SDH) potrjujejo, da je Kežmahova njihovi kadrovski komisiji razkrila okoliščine, ki lahko predstavljajo nasprotje interesov, in podpisala ustrezno izjavo. Na vprašanje, ali menijo, da Kežmahova kljub temu lahko nemoteno nadzira poslovanje Pošte Slovenije, odgovarjajo, da je pomembno, da se vsak član nadzornega sveta možnosti potencialnega ali dejanskega nasprotja interesov zaveda ter ustrezno ukrepa, skladno z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter kodeksom upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. »Hkrati ji je bilo podano tudi priporočilo o prihodnjih ravnanjih, skladno z dobro prakso korporativnega upravljanja,« so nam še odgovorili iz SDH.

Irena Prijović, izvršna direktorica Združenja nadzornikov Slovenije, poudarja, da gre v tem primeru za sicer nižje zneske, a dodaja, da je dolgoročno treba biti pozoren, da se posli s to družbo ne bi nenadoma precej povečali in da se ne bi sklepali novi večji posli. »Dolgoročno pa bi bilo še bolje, da takšnih poslov v nadaljevanju sploh ne bi bilo,« je še poudarila.