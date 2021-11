SDS bi Vizjaka lahko prisilila k odstopu

V nadaljevanju preberite:

Tožilstvo in policija sta dobila predlog Andreja Vizjaka za pregon neznanega storilca zaradi neupravičenega snemanja in prisluškovanja. Če bodo storlica odkrili, mu grozi do leto dni zapora.

Medtem pa se v SDS množijo ocene, da bi se moral Andrej Vizjak z ministrskega položaja umakniti. Kaj so razlogi za takšne ocene in kdo bo odločil o tem? Lahko ekipa Janeza Janše vseeno pripelje svoj voz do aprilskih volitev?