SDS še ni uspel obračun s poslanci iz oslovske klopi

Stranka SDS je prejšnji četrtek predlagala spremembe članstva v nekaterih delovnih telesih državnega zbora. Ob preselitvi Anžeta Logarja in Eve Irgl v zadnjo klop, kjer sedi še en nepodpisnik strankine izjave o zvestobi stranki do konca mandata Dejan Kaloh, so se v stranki in poslanski skupini odločili, da omenjene razrešijo vodstvenih položajev in članstva v delovnih telesih državnega zbora. A to jim še ni uspelo.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je namreč vodjo poslanske skupine SDS Jelko Godec obvestila, da bi morali v skladu z 201. členom poslovnika državnega zbora podati predlog za razrešitev s predsedniškega oziroma podpredsedniškega mesta, česar pa niso storili. Predlog za razrešitev Logarja, Kaloha in Eve Irgl iz vodilnih položajev v delovnih telesih naj bi po informacijah iz SDS posredoval še danes. Prav tako predloge imen poslancev, ki jih bodo nadomestili.

V koalicijskih strankah je slišati neuradno oceno, da je članstvo in vodenje delovnih teles, ki pripadajo SDS, v njihovi domeni in da jim pri tem načeloma ne bodo nagajali. Za potrditev predsednikov in podpredsednikov delovnih teles je namreč potrebna večina v državnem zboru.

V odboru za zunanjo politiko želijo v SDS Evo Irgl in Anžeta Logarja nadomestiti s poslancema Andrejem Kosijem in Žanom Mahničem. Ker ustanovitelj Platforme sodelovanja Logar zaseda mesto podpredsednika odbora za zunanjo politiko, hkrati pa predlog za njegovo razrešitev še ni bil podan, ostaja na položaju. Evi Irgl pa je članstvo v odboru že prenehalo.

Po drugi strani pa slednja ostaja predsednica komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, Kalohu pa je članstvo prenehalo. Namesto Eve Irgl in Kaloha želijo v SDS v komisijo spraviti Alenko Helbl in Jožeta Tanka.

V komisiji za narodne skupnosti bo Kaloha zamenjal Danijel Krivec, v odboru za pravosodje Jože Tanko, v odboru za zdravstvo pa Jožef Jelen. Prav tako so v SDS DZ obvestili, da bo namesto Logarja v odboru za finance odslej sedel Tomaž Lisec, v odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide pa namesto Eve Irgl Zvonko Černač.