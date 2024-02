SDS pošilja trojico na hladno

Po tem, ko prejšnji teden poslanci SDS Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh niso podpisali izjave, da ne bodo izstopili iz stranke in poslanske skupine do konca mandata, so v stranki že izvedli poteze, s katerim so jim nakazali, da jih ne vidijo več v svojih vrstah.

V petek vloženemu predlogu za spremembe poslovnika državnega zbora – nanašajo se na možnosti predstavljanja stališč in podajanja amandmajev pri tretjem branju – namreč trojica poslancev ni več navedena med predlagatelji, njihova imena so s seznama vidno izbrisana. Tako naj bi po naših informacijah v poslanski skupini ravnali tudi pri preostalih prihodnjih predlogih in jih preprosto iz njih izpuščali. Glasov imajo za večino predlogov dovolj tudi brez njih.

Iz poslanske skupine jih glede na poslovniška določila sicer ne morejo izključiti, po naših informacijah pa naj bi jim nakazali tudi, naj se presedejo. Člani poslanske skupine namreč sedijo skupaj. Ali se bodo presedli, nam včeraj ni uspelo izvedeti, a odgovor državnega zbora izkazuje, da jih v to ne morejo prisiliti. »Poslanec ima v veliki dvorani stalni sedež. Do spremembe sedežnega reda lahko pride ob spremembi sestave poslanske skupine,« so nam odgovorili.

Poslovnik pa določa le način, kako poslanske skupine na začetku mandata določijo sedežni red poslancev.

Če trojica omenjenih ne bo ustanovila poslanske skupine nepovezanih, ampak bo ostala v poslanski skupini, je prvak SDS Janez Janša že nakazal, da bi jim lahko odvzeli članstvo in pozicije, ki jih zasedajo v parlamentarnih delovnih telesih.

Predloga menjave Eve Irgl, ki predseduje komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ter Anžeta Logarja in Dejana Kaloha, ki sta podpredsednika odborov za zunanje zadeve in pravosodja, poslanska skupina za zdaj sicer še ni podala. To nam je potrdila tudi predsednica mandatno-volilne komisije Janja Sluga.

In zakaj tako ostre poteze SDS? Janša in, kot kaže, tudi drugi najvišji predstavniki, so namreč prepričani, da bosta vsaj Logar in Irglova na naslednje parlamentarne volitve odšla s svojo stranko, ki bi nastala tik pred tem. To pa bi bila po oceni Janeza Janše nevarnost, da bi jim tako kot Gregor Virant leta 2011 odneslo zmago na volitvah. Njihove lastne javnomnenjske raziskave kažejo, da bi s seboj lahko odpeljala celo do 27 odstotkov volivcev.

Anže Logar je tudi sicer po zadnjem žuganju z odvzemom strankarske infrastrukture zatrdil, da ne odhaja iz poslanske skupine in da za zdaj ni nobene potrebe po ustanavljanju stranke. »Kaj se bo zgodilo v dveh letih, ne moremo napovedati ne jaz, ne predsednik stranke, ne kdo drug,« je dejal v zadnjem intervjuju za Sobotno prilogo.

Včeraj za komentar ni bil dosegljiv.