Apokalipsa banan: Povprečni človek se z naravo sreča le še v trgovini

Z nakupom danes vse bolj priljubljenih bio, eko, natur banan zdravje varujemo predvsem posredno, torej tako, da varujemo planet. Z ekonakupom podpremo delavce, zavarujemo zemljo in vode v bližini trajnostnih plantaž ter vse organizme, ki prežemajo okolico. In zlasti podpremo pobude, kot so Rainforest Alliance in Fairtrade, ki resnično pripomorejo k bolj trajnostni pridelavi. A hkrati pomenijo tudi manjši pridelek na hektar, več ročnega dela in, seveda, višjo ceno.

Toda banane na trgovskih policah niso del trgovinskega ekosistema: njihovi velikanski listi ne senčijo kavnih zrn in ne hladijo zelenjadnic. Njihove korenine ne držijo skupaj zloščenih, iz umetnih mas sestavljenih podov in ne vsrkavajo odvečne vode klimatskega sistema. Med njihovimi plodovi ne gnezdijo ptice in njihovi olupki niso hrana za mrgoleče življenje v gajbicah.

Če banane izginejo iz trgovske košarice, trgovinski sadni sestoj ne bo ogrožen, pa četudi izgine številka ena.