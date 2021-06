Še je upanje, da avtoritarna oblast v Sloveniji ne bo uspela

V tem tednu je pričelo delovati evropsko tožilstvo. Slovenija ni določila svojih tožilcev , ki bi v tem pomembnem organu sodelovali, kajti vlada se ni želela seznaniti z imenoma, ki ju je predlagal državnotožilski svet, je povzel Delov komentator. Evropsko tožilstvo preučuje zlasti kazniva dejanja povezana z uporabo evropskih proračunskih sredstev. To je zelo pomemben signal globljega dogajanja v Sloveniji, meniK tožilstvu nista pristopili tudi Poljska in Madžarska, Slovenija pa ga s svojim delovanjem ovira, je pojasnil Žerdin, a dodaja, da k tožilstvu ni pristopilo tudi nekaj skandinavskih držav. Markeš je spomnil, da se Slovenija in Madžarska vse bolj zbližujeta, medtem ko se Slovenija vse bolj oddaljuje od zahodne Evrope.Pomembna novica dneva je, da je ustavno sodišče presodilo, da je zakon o nalezljivih boleznih protiustaven v delu, ki vladi daje drastična pooblastila za omejevanje svobode gibanja . Iz prvih komentarjev se da razbrati, da gre za hudo zaušnico ustavnega sodišča Janševi vladi. Žerdin se s to interpretacijo ne strinja, saj je bil zakon sprejet že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, je pa res, da je sedanja vlada na podlagi tega zakona sprejemala odloke, ki so omejevali pravice ljudi.Markeš je poudaril, da je barbarizem današnje vlade v tem, da je »vsa spodobnost odšla k vragu, ne upošteva se več nobenih nepisanih pravil in omike«. » Vsa čast tožilcem, ki napovedujejo tožbo proti vladi , ker je prekršila lastne zakone,« je dejal Markeš, ki meni, da obstaja upanje in verjame, da »avtoritarna oblast v Sloveniji ne bo uspela prebiti demokracije,« a vendar bo povzročena škoda velika.