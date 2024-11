Andreja Pšeničny: Za porast narcizma je kriva vzgoja

Kakšno je življenje z narcisom ali psihopatom? Kako prepoznati vedenje enega in drugega, vpliv na odnose in se učinkovito spopasti z njihovimi izzivi? Na ta in številna druga vprašanja v Delovem podkastu Na robu odgovarja dr. Andreja Pšeničny, priznana psihologinja in dolgoletna psihoterapevtka, tudi soustanoviteljica danes ustanovljenega Inštituta za znanstveno preučevanje in raziskovanje psihopatije (IPSIH).

V osrčju narcistične osebnostne motnje je razcepljena samopodoba – zunanji videz grandioznosti skriva notranjo razvrednotenost. Narcisi hrepenijo po pohvali, perfekcionizmu in občudovanju, a njihovo vedenje pogosto vodi v manipulacijo, narcistični bes in notranjo praznino. Dr. Pšeničny osvetljuje, kako lahko vzgoja, pogojena ljubezen in permisivni vplivi sodobne družbe prispevajo k razvoju teh značilnosti. Prav tako poudarja, da narcisi niso le perfekcionisti in manipulatorji – njihova notranja bolečina pogosto vodi v depresijo in občutek nemoči, kadar se soočijo z neuspehom.

»Psihopati znajo prebrati naše čustvovanje, ampak ker nimajo sočutja, bodo vse te stvari, ki jih bodo v nas prebrali, uporabili za manipulacijo z nami, lahko tudi zato, da nas kaznujejo, mučijo ali uničijo.« FOTO: Marko Feist/Delo

Psihopatija pa predstavlja korak naprej na spektru narcisizma ali celo povsem ločeno motnjo. Psihopati, v nasprotju z narcisi, ne iščejo občudovanja, temveč moč in nadzor. Brez čustvene empatije, a z vrhunsko kognitivno empatijo so mojstri manipulacije, ki jih ženejo hladni preračuni in popolno pomanjkanje krivde ali sramu. Dr. Pšeničny razloži, kako psihopati brez obžalovanja tvegajo in delujejo brez etičnih zadržkov, kar jih naredi nevarne, a hkrati fascinantne v njihovem delovanju.

V pogovoru dr. Pšeničny nudi tudi praktične smernice za življenje z narcisom ali psihopatom. Poudarja pomen postavljanja jasnih meja, ohranjanja čustvene distance in izogibanja kritiki, ki bi lahko sprožila agresivne reakcije. Hkrati pa opozarja, da je ključna prepoznava, kako se počutimo v odnosu z njimi – to je pogosto najbolj zgovoren znak, da imamo opraviti s temi motnjami.

Andreja Pšeničny: Kadar mi težko z nekom komuniciramo, ker se bojimo reakcije, je to lahko že signal, da imamo opraviti z osebo, ki ima težave v osebnostni strukturi. FOTO: Marko Feist/Delo

Ta epizoda podkasta je več kot le strokovna razlaga osebnostnih motenj – je vpogled v kompleksnost človeške psihe, ki vas bo spodbudil k razmišljanju o sebi in svojih odnosih.

Prisluhnite in odkrijte, kako prepoznati narcistične in psihopatske vzorce, ter se naučite učinkovito postaviti meje.