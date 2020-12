Še v drugo na ustavno sodišče

Minister za obrambo Matej Tonin je večkrat poudaril, da je od tega zakona odvisno dolgoročno preživetje vojske, medtem ko opozicija zatrjuje, da bi bilo ta sredstva bolj nujno nameniti za zdravstvo in socialo. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Ljubljana – Potem ko je zakon o investicijah v vojsko v soboto začel veljati, v Levici za danes napovedujejo vložitev še druge pritožbe na ustavno sodišče. »Verjamemo, da bo ustavno sodišče prepoznalo nedopustno prepoved referenduma. Zahtevamo pa tako presojo sklepa kot samega zakona, ker med epidemijo sprejeta nova ureditev v praksi ustavnega sodišča še ni bila preizkušena,« napoveduje koordinator Levice, ki bo torej skladno z nedavno sprejeto spremembo zakona o referendumu in ljudski iniciativi zahteval oceno ustavnosti zakona zaradi kršitve drugega odstavka 90. člena ustave, ki govori o tem, kdaj referendum ni dopusten.V Levici tudi tokrat zatrjujejo, da zakon o investicijah v vojsko ni nujne narave za zagotovitev obrambe države in varnosti, zato oporekajo nedopustnosti referenduma o njem, kar je na predlog vlade sklenil državni zbor. Prav tako je po njihovem težko utemeljiti nujnost zakona, saj ta ni bil sprejet po nujnem postopku, poleg tega je vlada predlog sklepa o nedopustnosti referenduma v državni zbor poslala pozneje, ne hkrati z zakonom, ki v prihodnjih šestih letih predvideva za 780 milijonov investicij v vojsko.Kot pojasnjuje vodja poslanske skupine Levice, sicer prvopodpisani pod prejšnji teden vloženo opozicijsko zahtevo za presojo ustavnosti omenjenega sklepa državnega zbora, gre po njihovi oceni poleg že omenjenega 90. člena ustave še za kršitev 3. člena, ki določa, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, in tudi 44. člena, ki govori o pravici do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev.Da gre le za politikantstvo in da je bilo, že preden so začeli zbirati podpise za začetek referendumskih postopkov, jasno, da je referendum nedopusten, pa odgovarja prvak NSi in obrambni minister, ki se pri tem sklicuje tudi na pravno mnenje dveh ustavnih pravnikov, in sicer dr.in dr.. »Z vsemi pravnimi akcijami želijo temo, za katero ocenjujejo, da jim prinaša politične točke, le držati pri življenju,« poteze še komentira Tonin in dodaja, da gre absolutno za zakon, o katerem referendum ni dopusten, za kar morajo biti izpolnjeni trije kriteriji – je zakon, je obrambne narave in je nujen, kar se izkazuje z dolgoletnimi negativnimi ocenami vojske in nujnostjo vlaganja v zagotavljanje njenih ustavnih dolžnosti, kar je obramba domovine – in pri tem zakonu torej vsi trije tudi so.Ob tem pa še napoveduje, da bodo zdaj, ko zakon velja, v kratkem začeli postopke prvih naročil.