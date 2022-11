Še zadnjič dan odprtih vrat v Predsedniški palači s Pahorjem

Vojaški in politični dosežki generala Rudolfa Maistra neposredno utemeljujejo samostojno slovensko državo, saj bi lahko Slovenci brez njegovih pogumnih odločitev po prvi svetovni vojni ostali brez Štajerske, je na proslavi pred dnevom Rudolfa Maistra v Žireh dejal predsednik republike Borut Pahor. Pozval je k medsebojnemu spoštovanju in spravi.

Kot je v nagovoru pred državnim praznikom dejal Pahor, je praznik vedno lepa priložnost, da ohranimo in okrepimo spomin na Maistra in na dogodke, ki jim je dal pečat. »Brez njih bi bili ozemeljsko prikrajšani. Njemu in njegovim borcem gre zasluga, da smo Slovenci v nemirnem 20. stoletju zaokrožili ozemeljsko celovitost Slovenije, naposled kot samostojne in neodvisne države. Rudolf Maister ostaja zgled pogumnega vizionarja, velike narodno zavedne osebnosti, intelektualca, častnika in kulturnika, ki se ni bal izpostaviti za visoke cilje slovenstva, kot jih je tedaj odlično razumel,« je dejal Pahor.

Predsedniška palača bo danes odprta V počastitev dneva Rudolfa Maistra predsednik Borut Pahor danes še zadnjič vabi na dan odprtih vrat v Predsedniški palači. Potem ko bo obiskovalce sprejel in nagovoril, bo v počastitev praznika potekala krajša slovesnost. Predsednik republike bo zaradi izjemno velikega zanimanja obiskovalce ob tej priložnosti sprejel štirikrat – ob 9.30, ob 11. uri, ob 13. uri in ob 14.30.

Pred koncem svojega predsedniškega mandata pa se je dotaknil tudi vprašanj, ki se po njegovem mnenju dotikajo prihodnosti nacije in države. »V resnici ne vemo, kakšna bo prihodnost. Če bi se proti naši volji zgodilo karkoli takega, kar nas bi utegnilo ogrožati kot narod in državo, ne smemo za nobeno ceno iti eden proti drugemu, temveč edino eden z drugim, skupaj. Slovenska sprava in edinost sta v tem smislu življenjskega pomena. Za narodno in državljansko enotnost si je vredno in odločilno prizadevati v prelomnih zgodovinskih trenutkih, sicer pa za normalno reševanje vseh majhnih in velikih problemov zadostuje iskreno sodelovanje, medsebojno spoštovanje in strpnost do drugačnosti,« je dejal.

Rudolf Maister ostaja zgled pogumnega vizionarja, velike narodno zavedne osebnosti, intelektualca, častnika in kulturnika, ki se ni bal izpostaviti za visoke cilje slovenstva, kot jih je tedaj odlično razumel, je na slovesnosti povedal Borut Pahor. FOTO: Leon Vidic

Pahor je ob tem tudi poudaril, da Slovenci ne moremo sami odločiti o usodnih zadevah sveta, kakor noben drug narod sam ne. O eni stvari pa odločamo sami, to je o naših medsebojnih odnosih. O tem ne more namesto nas odločati nihče drug. »Zato se moramo vsak dan vsi truditi, da ti vzajemno spoštljivi odnosi gradijo in krepijo našo narodno in državljansko skupnost, kot solidarno in vključujočo družbo,« je poudaril. Predsednik je še ocenil, da nič ne smemo imeti za samoumevno, tudi naše lastne države ne in ne EU kot naše širše domovine. Eno in drugo ni popolno in brez napak, vendar je nekaj najboljšega, kar se je Slovencem v zgodovini zgodilo. Dodal je, da je demokracija sveti gral naše narodne in državljanske skupnosti.

»Vse, kar smo ustvarili, smo ustvarili bolj ali manj sami, tudi državo. Poleg vsega imamo vse potrebne zgodovinske izkušnje in nauke, da ne ponavljamo napak, temveč ponavljamo in nadgrajujemo slavne dosežke. Dokler bo obstajal med nami iskren občutek, da se ne glede na razlike, razhajanja, nestrinjanja in celo zamere lahko vedno zanesemo na drugega, ni v prihodnosti nič takega, kar bi moralo vzbujati strah,« je sklenil.