Sedemnajst kandidatov za člane Državne volilne komisije

Državni volilni komisiji (DVK) 16. decembra poteče mandat. Na javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika ter druge člane komisije je do včeraj, ko se je iztekel rok, prispelo 17 predlogov oziroma prijav kandidatov.

Dosedanji predsednik komisije Peter Golob je za Delo potrdil svojo vnovično kandidaturo, medtem ko se njegova namestnica Brigita Domjan Pavlin zanjo ni odločila.

DVK, ki skrbi za zakonito in pošteno izvedbo volitev ter opravlja druge naloge, ki jih določajo zakoni s področja volilne zakonodaje, imenuje državni zbor. Sestavljajo jo predsednik in pet članov ter njihovi namestniki.

Za predsednika DVK in njegovega namestnika se imenujeta sodnika vrhovnega sodišča, dva člana in dva namestnika članov DVK se imenujeta izmed pravnih strokovnjakov, trije člani in namestniki članov pa se imenujejo po predlogih poslanskih skupin, pri čemer se upošteva sorazmerna zastopanost političnih strank.

Služba državne volilne komisije je nedavno dobila tudi svojega novega direktorja, to je postal Igor Zorčič, nekdanji politik.

Njegovo prvo volilno opravilo so bile sicer junijske volitve za evropski parlament, pred tem pa se je sicer DVK v sedanji sestavi leta 2022 preizkusil v supervolilnem letu.

Člani aktualne sestave DVK, ki jo je državni zbor imenoval konec leta 2020, so še Marko Kambič in Mitja Šuligoj kot predstavnika pravnih strokovnjakov, njuna namestnika sta Janez Pogorelec in Ksenija Vencelj.

Na predlog poslanskih skupin so člani DVK Mojca Dolenc, Miroslav Pretnar, Drago Zadergal in njihovi namestniki v primeru odsotnosti pa Ivana Grgić, Iztok Majhenič in Terezija Trupi.

Za novega predsednika je prispela samo ena prijava, za podpredsednika prav tako, medtem ko je za člane iz vrste pravnih strokovnjakov 8 kandidatov.

Mandatno-volilna komisija, ki jo vodi poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga, bo prijave kandidatov oziroma predloge zanje obravnavala na novembrski seji, predvidoma bo to 14. novembra, in pripravila predlog sklepa za imenovanje, ki ga bo posredovala v odločanje državnega zbora.