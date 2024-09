Sedmerica meri na visok sodniški položaj

Iztekel se je rok, do katerega so na ministrstvu za pravosodje iskali kandidate za sodnico oziroma sodnika na Sodišču Evropske unije v Luxembourgu. Prispelo je sedem prijav. A kdo si želi nadomestiti Marka Ilešiča, do zdaj sploh edinega sodnika na Sodišču Evropske unije, ki je v 77. letu umrl, še ni znano. Na ministrstvu za pravosodje navajajo, da imen kandidatov zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo razkriti.

Bodo pa zdaj skladno z določbami zakona o predlaganju kandidatov za sodnike mednarodnih sodišč najprej pregledali, ali so vse prijave oddane pravočasno in popolne – proti temu je dovoljen še upravni spor –, nato pa bodo prijave, ki niso bile zavržene oziroma zavrnjene, posredovali predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki bo nato zaprosila za mnenje vlado in sodni svet, da se do kandidatov opredelita. Za tem bo po posvetovanju s poslanskimi skupinami ime najmanj enega kandidata poslala v državni zbor. Na tajnem glasovanju je za izvolitev potrebnih vsaj 46 poslanskih glasov.

A to je za kandidata pravzaprav šele začetek, zato je politika – z nekaterimi izjemami – do zdaj pri izbiri praviloma sledila mnenju sodnega sveta. Kandidate po izvolitvi namreč čaka še težaven preizkus pred tako imenovanim Odborom 255, ki skladno z lizbonsko pogodbo presoja o ustreznosti v imenovanje predlaganih kandidatov za opravljanje nalog. Poleg znanja v enournem pogovoru sicer preverja tudi kandidatovo osebno primernost in znanje jezika. Previsoka ovira pa je za kar petino kandidatov za prvi mandat – tudi dva slovenska kandidata, ki sta se potegovala za položaj sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije, nižji instanci Sodišča EU.

Tudi zaradi manjšinske vlade in nekaterih pomislekov o zahtevanih pogojih v času prejšnje Janševe vlade sta bili nekaj časa nezasedeni celo obe mesti na Splošnem sodišču Evropske unije. Zdaj ju zasedata Maja Brkan in Damjan Kukovec.

Nazadnje so poslanci poleg Ilešiča, ki mu kot sodniku ni bilo treba pred Odbor 255, ampak so le pregledali njegovo delo, glasovali še o Juretu Vidmarju, doktorju filozofije in pravnih znanosti ter rednem profesorju mednarodnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Maastrichtu na Nizozemskem. Prijavo pa sta takrat oddala tudi Matej Accetto, ki takrat še ni bil predsednik ustavnega sodišča, in Damijan Kukovec pred potrditvijo Odbora 255, a sta oba prijavo umaknila.

Med kandidati je bil nazadnje tudi sodnik Splošnega sodišča Evropske unije Miro Prek, ki so mu novi mandat oziroma podporo poslancev odnesli očitki nekdanje sodelavke o fizičnem in psihičnem nasilju.