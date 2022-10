Serming toži državo za 40 milijonov evrov

Odpri galerijo

Serming je trdil, da je s tujimi poslovnimi partnerji že podpisal pismo o nameri, pripravili so že projekt za izvedbo investicije, finančno konstrukcijo za uresničitev načrta, po katerem bi v Serminu gradili aquapark, hotel, trgovsko in poslovno središče ter podzemno garažo. Naložbo v projekt so cenili na 140 milijonov evrov.