Severnojadranska vodikova dolina z novim projektom

Partnerji Severnojadranske vodikove doline – ta povezuje Slovenijo, Hrvaško in italijansko deželo Furlanijo-Julijsko Krajino – so na prvem letnem srečanju na Reki predstavili zagon novega pospeševalnega projekta na področju vzpostavitve čezmejne platforme zelenega vodika. Konzorcij 12 partnerjev bo vodil Institut Jožef Stefan.

Severnojadranska vodikova dolina, od vzpostavitve delovanja v lanskem letu, vključuje 37 partnerjev iz vseh treh omenjenih držav, vodilni partner pa je Holding slovenske elektrarne (HSE). Rešitve, povezane z zelenim vodikom, razvijajo na 17 lokacijah. Partnerji so lani, prek razpisa Obzorje Evropa, pridobili 25 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

V okviru projekta pa partnerji načrtujejo, da bodo v obdobju šestih let v proizvodnjo, distribucijo in porabo zelenega vodika skupno investirali 700 milijonov evrov, od tega okoli 300 milijonov evrov na območju Slovenije. HSE konkretno načrtuje proizvodnjo čistega vodika v Termoelektrarni Šoštanj. Med slovenskimi partnerji pa so še Steklarna Hrastnik, Salonit Anhovo, ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Univerza v Ljubljani ter Inštitut Jožef Stefan.

»Smo v fazi zapiranja premogovnika v Termoleketrarni Šoštanj in se usmerjamo v zeleni energetski prehod s proizvodnjo zelenega vodika. V prvi fazi bomo zgradili elektrolizer z močjo treh megavatov, v drugi fazi pa bomo njegovo zmogljivost povečali na 20 megavatov. Ob koncu projektnega obdobja bomo tako proizvedli 3000 ton zelenega vodika letno,« je napovedala Jerneja Sedlar, vodja službe za razvoj v HSE in koordinatorica projekta severnojadranske vodikove doline. Ob tem pa bodo investirali tudi v polnilnice vodika za avtobuse in osebni promet ter prikolice za prenos vodika do končnih uporabnikov. Kot je še poudarila, projekt predstavlja nosilni steber zelenega prehoda Slovenije.

Aleksander Gerbec, ustanovitelj podjetja Ecubes, s sedežem v Novi Gorici, je dejni oče severnojadranskega vodikovega projekta. FOTO: Nataša Čepar/Delo

Partnerji naj bi s povezavo ustvarili primarni trg zelenega vodika (v vseh treh državah naj bi porabili 20 odstotkov proizvedenega vodika). Konkretni cilj pa je ustvariti letno proizvodnjo 5000 ton obnovljivega vodika, kar bi prispevalo k načrtovanemu razogljičenju v industriji, transportu in mestnem prometu.

Zagon novega projekta

Na letošnjem prvem letnem srečanju partnerstva, ki je danes potekalo na gradbeni fakulteti na Reki, so predstavili nov projekt na področju vzpostavitve čezmejne platforme zelenega vodika, za katerega je evropska komisija odobrila 7,6 milijona evrov. Konzorcij 12 partnerjev, na čelu katerih je Inštitut Jožef Stefan, bo predvidoma izvedel pet pilotnih projektov prek »lokalnih vodikovih zavezništev«. To naj bi imelo v okviru Severnojadranske vodikove doline pospeševalno vlogo. V nadaljevanju bodo v ta ožji projekt vključili še do 18 zainteresiranih malih in srednjih podjetij, ki bodo vsa upravičena do 60.000 evrov subvencij. Kot partner pri tem projektu sodeluje tudi Mestna občina Velenje. V triletnem obdobju naj bi v ta namen skupno vložili 10,5 milijona evrov (vključno z evropsko subvencijo). Osredotočali se bodo predvsem na manj razvite regije v okviru partnerstva – Hrvaško in vzhodno Slovenijo.

Namesto ACI Marine vstopa Občina Cres

Na srečanju na Reki so predstavili tudi novega partnerja – Občino Cres, ki bo nadomestila in prevzela vlogo Aci Marine; to podjetje je namreč iz partnerstva izstopilo. Omenjena občina bo sodelovala pri razvoju vodikove infrastrukture v creško-lošinjskem arhipelagu. Pri tem bo sodelovalo tudi novogoriško podjetje Ecubes, ki ga je ustanovil Aleksander Gerbec, sicer idejni oče severnojadranskega vodikovega projekta.

»Severnojadranska vodikova dolina predstavlja temelje za sodelovanje pri evropskem zelenem prehodu. S tem ko so nas podprli odločevalci iz vseh treh držav, je tudi vse več zanimanja za vlaganja med podjetji, kar je zagotovilo, da gre projekt naprej,« je zadovoljen Gerbec.