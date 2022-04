Shod za znanost: Proti ponovni degradaciji raziskovalne dejavnosti

Slovenske raziskovalke in raziskovalci bodo danes z novim shodom za znanost pod geslom Proti ponovni degradaciji raziskovalne dejavnosti opozorili na po njihovem mnenju nepremišljeno ustanavljanje novih javnih raziskovalnih zavodov, ki ne izpolnjujejo uveljavljenih meril kakovosti. Zbrali se bodo na Kongresnem trgu pred ljubljansko univerzo.

Prenos shoda za znanost v organizaciji rektorske konference in Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije: Proti ponovni degradaciji raziskovalne dejavnosti:

»Komaj nam je uspelo izposlovati povečanje financiranja, več avtonomije znanosti in nov zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, že so te pridobitve ogrožene,« so zapisali v koaliciji Za znanost in razvoj, ki jo sestavljajo organizacijski odbor Shoda za znanost, Koordinacija raziskovalnih inštitutov Slovenije – KOsRIS in Rektorska konferenca RS.

Organizatorji so na facebooku pozvali raziskovalce in vse druge, naj se pridružijo shodu, da vsi skupaj sporočijo aktualni politiki, da ustanavljanje novih javnih raziskovalnih zavodov brez izpolnjevanja meril kakovosti izpodjeda strokovnost.

Shod podpira tudi Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo, ki meni, da je »politično mešetarjenje v znanosti in visokem šolstvu doseglo novo dno po zaslugi avtokratske oblasti«. Denar za naložbe v družbo znanja po njihovem prepričanju zdaj odteka v izmišljene in z ničimer strokovno utemeljene strankarske projekte.