Stroka nasprotuje degradaciji znanosti

Po tem, ko je vlada v zadnjem času ustanovila več novih javnih znanstvenih inštitutov, ki jih vodijo kadri blizu vladnih strank in ki bodo deležni izdatnega državnega financiranja, o čemer smo poročali v minulih dneh, so predstavniki vodilnih znanstvenoraziskovalnih institucij na včerajšnji novinarski konferenci izrazili ostro nasprotovanje »škodljivim« in »neutemeljenim« posegom vlade ter pozvali na protestni shod za znanost pred parlamentom.